El Cadillac de Checo Pérez se rompió solo y no pudo terminar la carrera del GP de Canadá

El piloto mexicano no cruzó la meta por primera vez en la temporada luego de sufrir un insólito inconveniente.

Sergio Pérez tuvo un fin de semana agridulce en el Gran Premio de Canadá. El coche de Cadillac mostró un importante avance en la Sprint del sábado, pero este domingo Checo no pudo terminar la carrera principal por una insólita rotura en la dirección de su neumático derecho.

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¿Por qué insólita? Porque sucedió en una frenada, sin que Pérez se estrellara. De esta manera, Checo tuvo que abandonar en la vuelta 43 y no pudo cruzar la meta por primera vez en la temporada.

El inconveniente que sufrió Checo Pérez en el GP de Canadá (Foto propia)

Resultado del GP de Canadá 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF George Russell (Mercedes) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNS

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¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la F1?

El oriundo de Guadalajara no tendrá que esperar mucho para tener revancha. La próxima carrera de Checo con Cadillac en la Fórmula 1 será el próximo domingo 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco.