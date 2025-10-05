Es tendencia:
Fórmula 1

Lewis Hamilton fue sancionado y cambió de posición en el GP de Singapur 2025

El piloto británico de Ferrari había finalizado séptimo en la carrera nocturna, pero terminó más abajo por una infracción.

Lewis Hamilton en Ferrari
Lewis Hamilton en Ferrari

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se celebró este domingo 5 de octubre con George Russell y McLaren como protagonistas. El piloto de Mercedes ganó la carrera de principio a fin, mientras que el equipo papaya celebró su segundo Campeonato de Constructores consecutivo. Ahora bien, en medio de los festejos, la FIA comunicó una sanción para Lewis Hamilton.

El de Ferrari había llevado adelante una correcta carrera y se perfilaba para terminar sexto por arriba de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Sin embargo, sobre el final su coche comenzó a presentar problemas con los frenos y Lewis se empezó a salir de los límites de la pista por este inconveniente.

Ante esta situación, Hamilton dejó pasar a Leclerc por orden de su equipo y cruzó la meta séptimo. No obstante, luego de la carrera los comisarios revisaron que el heptacampeón había excedido los límites en varios sectores y decidieron sancionarlo con cinco segundos. De esta manera, Lewis cayó hasta el puesto 8 y Fernando Alonso subió una posición.

El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: “La decisión más difícil de mi vida”

El desgarrador mensaje de Lewis Hamilton tras la muerte de Roscoe: "La decisión más difícil de mi vida"

El resultado del GP de Singapur 2025 tras la sanción a Lewis Hamilton:

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Lance Stroll (Aston Martin)
  14. Alex Albon (Williams)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
