Los pilotos de F1 que ganaron en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México posee una rica historia dentro de la Fórmula 1. Su debut fue en 1962 y contó con dos baches: 1971-1985 y 1993-2014. No obstante, desde hace más de 10 años que se disputa de manera ininterrumpida y es una fecha fija en el calendario de la Máxima.

En primer lugar, el circuito llevaba el nombre de Magdalena Mixhuca, pero más adelante mutó a ‘Hermanos Rodríguez‘, en honor a los pilotos mexicanos Pedro y Ricardo, ambos fallecidos en carrera. En este auódromo ganaron leyendas como Jim Clark, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton o Max Verstappen. A continuación, repasa todos.

Todos los pilotos que ganaron el GP de México

Jim Clark ( Lotus ) – 1963

) – 1963 Dan Gurney ( Brabham ) – 1964

) – 1964 Richie Ginther ( Honda ) – 1965

) – 1965 John Surtees ( Ferrari ) – 1966

) – 1966 Jim Clark ( Lotus-Ford ) – 1967

) – 1967 Graham Hill ( Lotus-Ford ) – 1968

) – 1968 Denny Hulme ( McLaren-Ford ) – 1969

) – 1969 Jacky Ickx ( Ferrari ) – 1970

) – 1970 Gerhard Berger ( Benetton-BMW ) – 1986

) – 1986 Nigel Mansell ( Williams-Honda ) – 1987

) – 1987 Alain Prost ( McLaren ) – 1988

) – 1988 Ayrton Senna ( McLaren ) – 1989

) – 1989 Alain Prost ( McLaren ) – 1990

) – 1990 Riccardo Patrese ( Williams-Renault ) — 1991

) — 1991 Nigel Mansell ( Williams-Renault ) – 1992

) – 1992 Nico Rosberg ( Mercedes ) – 2015

) – 2015 Lewis Hamilton ( Mercedes ) – 2016

) – 2016 Max Verstappen ( Red Bull ) – 2017

) – 2017 Max Verstappen ( Red Bull ) – 2018

) – 2018 Lewis Hamilton ( Mercedes ) – 2019

) – 2019 Max Verstappen ( Red Bull ) – 2021

) – 2021 Max Verstappen ( Red Bull ) – 2022

) – 2022 Max Verstappen ( Red Bull ) – 2023

) – 2023 Carlos Sainz (Ferrari) – 2024

