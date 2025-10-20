Es tendencia:
Los pilotos de F1 que ganaron en el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Max Verstappen es el máximo ganador de esta carrera, mientras que el último en hacerse con la victoria fue Carlos Sainz.

Por Leandro Barraza

Carlos Sainz ganó el GP de México 2024
© GETTY IMAGESCarlos Sainz ganó el GP de México 2024

El Gran Premio de México posee una rica historia dentro de la Fórmula 1. Su debut fue en 1962 y contó con dos baches: 1971-1985 y 1993-2014. No obstante, desde hace más de 10 años que se disputa de manera ininterrumpida y es una fecha fija en el calendario de la Máxima.

En primer lugar, el circuito llevaba el nombre de Magdalena Mixhuca, pero más adelante mutó a ‘Hermanos Rodríguez‘, en honor a los pilotos mexicanos Pedro y Ricardo, ambos fallecidos en carrera. En este auódromo ganaron leyendas como Jim Clark, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton o Max Verstappen. A continuación, repasa todos.

Todos los pilotos que ganaron el GP de México

  • Jim Clark (Lotus) – 1963
  • Dan Gurney (Brabham) – 1964
  • Richie Ginther (Honda) – 1965
  • John Surtees (Ferrari) – 1966
  • Jim Clark (Lotus-Ford) – 1967
  • Graham Hill (Lotus-Ford) – 1968
  • Denny Hulme (McLaren-Ford) – 1969
  • Jacky Ickx (Ferrari) – 1970
  • Gerhard Berger (Benetton-BMW) – 1986
  • Nigel Mansell (Williams-Honda) – 1987
  • Alain Prost (McLaren) – 1988
  • Ayrton Senna (McLaren) – 1989
  • Alain Prost (McLaren) – 1990
  • Riccardo Patrese (Williams-Renault) — 1991
  • Nigel Mansell (Williams-Renault) – 1992
  • Nico Rosberg (Mercedes) – 2015
  • Lewis Hamilton (Mercedes) – 2016
  • Max Verstappen (Red Bull) – 2017
  • Max Verstappen (Red Bull) – 2018
  • Lewis Hamilton (Mercedes) – 2019
  • Max Verstappen (Red Bull) – 2021
  • Max Verstappen (Red Bull) – 2022
  • Max Verstappen (Red Bull) – 2023
  • Carlos Sainz (Ferrari) – 2024
Max Verstappen en el GP de México

Max Verstappen en el GP de México (GETTYI MAGES)

Máximos ganadores del GP de México

  • Max Verstappen: 5 (2017,2018, 2021, 2022, 2023)
  • Jim Clark: 2 (1963, 1967)
  • Alain Prost: 2 (1988, 1990)
  • Nigel Mansell: 2 (1987, 1992)
  • Lewis Hamilton: 2 (2016, 2019)
leandro barraza
Leandro Barraza
