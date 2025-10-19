Es tendencia:
Gran Premio de México de la Fórmula 1: día, hora, pilotos confirmados y más

La Máxima aterriza en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez para la Jornada 20 de la temporada 2025.

Por Leandro Barraza

Bandera de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez
© GETTY IMAGESBandera de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Llegó el turno de México en el calendario de la Fórmula 1. Luego del fin de semana perfecto de Max Verstappen en Austin, la Máxima llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar el Gran Premio de México 2025. A diferencia de años anteriores, esta vez Checo Pérez no estará en pista para representar al país, pero todo apunta a que será una imperdible carrera.

El tapatío retornará a la categoría en 2026 de la mano de Cadillac, pero los aficionados disfrutarán de todas formas una cita que llega en un momento bisagra de la temporada. Verstappen dio un paso al frente en Estados Unidos en su candidatura para pelear por el Mundial y una buena performance en México podría confirmarlo como favorito a llevarse su quinto título consecutivo.

Max Verstappen en el GP de México 2023 (GETTY IMAGES)

Max Verstappen en el GP de México 2023 (GETTY IMAGES)

La última edición del GP de México tuvo como ganador a Carlos Sainz (todavía en Ferrari) y el podio fue completado por Lando Norris y Charles Leclerc. De hecho, Max finalizó sexto. Sin embargo, ahora el panorama es distinto y Verstappen llega como favorito para quedarse con la victoria.

Días y horarios del Gran Premio de México 2025 de la F1

Viernes 25 de octubre

  • Práctica libre 1:
    • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 12:30 h
    • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 13:30 h
    • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 14:30 h
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 15:30 h
  • Práctica libre 2:
    • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 16:00 h
    • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 17:00 h
    • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 18:00 h
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 19:00 h

Sábado 26 de octubre

  • Práctica libre 3:
    • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 11:30 h
    • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 12:30 h
    • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 13:30 h
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 14:30 h
  • Clasificación:
    • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 15:00 h
    • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 16:00 h
    • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 17:00 h
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 18:00 h

Domingo 27 de octubre

  • Carrera:
    • México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 h
    • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 h
    • Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 h
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 h
Los pilotos confirmados para el Gran Premio de México 2025:

  • McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen –Yuki Tsunoda
  • Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson – Isack Hadjar
  • Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
  • Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
  • Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
  • Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
Pilotos de la Fórmula 1 (GETTY IMAGES)

Pilotos de la Fórmula 1 (GETTY IMAGES)

Pato O’Ward y Checo Pérez estarán en el GP de México 2025

Aunque ninguno de los dos posee un asiento fijo, Patricio O’Ward participará de la sesión de Prácticas Libres 1 con McLaren, mientras que Sergio Pérez será uno de los protagonistas del fin de semana con entrevistas, firmas de autógrafos y actividades en el paddock.

leandro barraza
Leandro Barraza
