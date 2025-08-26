Es tendencia:
Fórmula 1

Mientras Valtteri Bottas ganó 10 carreras de Fórmula 1, los triunfos de Checo Pérez

Esta es la comparación de victorias entre los dos pilotos elegidos por Cadillac para disputar la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Por Juan Ignacio Barbieri

Checo Pérez y Valtteri Bottas, antes rivales, se reencontrarán como compañeros de equipo en Cadillac.
Checo Pérez y Valtteri Bottas, antes rivales, se reencontrarán como compañeros de equipo en Cadillac.

La Fórmula 1 volverá a contar con representación mexicana luego de que Cadillac anunciara la contratación de Checo Pérez. Así, el tapatío regresará a La Máxima tras un año de ausencia para ser uno de los protagonistas del debut de la escudería a partir del 2026.

Quién es Valtteri Bottas, el compañero de Checo Pérez en el equipo Cadillac de Fórmula 1

Quién es Valtteri Bottas, el compañero de Checo Pérez en el equipo Cadillac de Fórmula 1

Asimismo, el equipo estadounidense también confirmó que Valtteri Bottas será su compañero. Así, se apostó por dos pilotos con comprobada experiencia para hacer crecer a una formación que se integrará a la categoría la próxima temporada como el undécimo equipo.

Cabe destacar que tanto el mexicano como el escandinavo, ambos de 35 años, ya saben lo que es festejar en el Gran Circo. Sin embargo, el mano a mano favorece al ex Mercedes, que desde su presentación en la Fórmula 1 en 2013 ha conseguido 10 triunfos, todos ellos con las Flechas de Plata.

Por su parte, el oriundo de Guadalajara obtuvo seis victorias, aunque con el agregado de que fueron condos equipos distintos. Al respecto, vale recordar que Checo se quedó con el Gran Premio de Bahréin 2020 cuando formaba parte de Racing Point, mientras que en Red Bull logró otros cinco primeros puestos.

En tanto, el también ex Sauber y McLaren, quien debutó en la Fórmula 1 en 2011, participó en 281 carreras, registró tres Pole Positions, se subió a 39 podios y acumuló 1638 puntos. En tanto, Valtteri Bottas corrió 246 veces, registró 20 Poles, estuvo en el podio 67 veces y sumó 1797 unidades.

Todos los triunfos de Checo Pérez en Fórmula 1

  • Gran Premio de Bahréin 2020 – Racing Point
  • Gran Premio de Azerbaiyán 2021 – Red Bull
  • Gran Premio de Mónaco 2022 – Red Bull
  • Gran Premio de Singapur 2022 – Red Bull
  • Gran Premio de Arabia Saudí 2023 – Red Bull
  • Gran Premio de Azerbaiyán 2023 – Red Bull
Todos los triunfos de Valtteri Bottas en Fórmula 1

  • Gran Premio de Rusia 2017 – Mercedes
  • Gran Premio de Austria 2017 – Mercedes
  • Gran Premio de Abu Dhabi 2017 – Mercedes
  • Gran Premio de Australia 2019 – Mercedes
  • Gran Premio de Azerbaiyán 2019 – Mercedes
  • Gran Premio de Japón 2019 – Mercedes
  • Gran Premio de Estados Unidos 2019 – Mercedes
  • Gran Premio de Austria 2020 – Mercedes
  • Gran Premio de Rusia 2020 – Mercedes
  • Gran Premio de Turquía 2021 – Mercedes
