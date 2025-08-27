La afición mexicana deportiva está de celebración. Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y correrá con la escudería Cadillac en el 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario que tendrá con el dinero que cobra Stephen Curry en la NBA y Golden State Warriors.

El equipo Cadillac Fórmula 1 anunció el 26 de agosto que eligió a Valtteri Bottas y Sergio Pérez como los dos pilotos principales que tendrá la escudería desde la temporada 2026. Ahora, la pregunta era cuáles fueron los detalles del contrato que firmó el piloto mexicano.

Según el portal ‘Bein Sports’, Pérez firmó por dos años con Cadillac con la opción de una temporada más de acuerdo con el rendimiento que tenga. En cuanto al salario que ganará en la F1 2026, ‘Medio Tiempo’ publicó que el salario de ‘Checo’ llegaría a los $14 millones de dólares. ¿Ganará más que Stephen Curry?

La comparación de salarios entre Checo Pérez y Stephen Curry

Sergio Pérez y Stephen Curry tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Curry no solo gana US$38.6 millones más de lo que ‘Checo’ Peréz va a cobrar en Cadillac, su nuevo salario de $59.6 millones de dólares en Golden State Warriors, que empezará a cobrar cuando inicie la temporada 2025-26 (21 de octubre), es el más alto entre todos los jugadores de la NBA.

¿Quién tiene más victorias en su deporte, Curry o Sergio Pérez?

Entiendo las diferencias de los deportes con la NBA jugando más partidos que las carreras que se corren en una temporada de la Fórmula 1, Curry registra cuatro victorias en seis finales disputadas. Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez tiene seis victorias y 39 podios en 281 grandes premios.

