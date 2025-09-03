Última hora: Cadillac anunció la llegada de un nuevo piloto días después de fichar a Checo Pérez

Sergio Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 luego de un año ausente tras dejar la butaca de Red Bull. Cuando parecía que su futuro estaría lejos de la máxima competencia de automovilismo, el mexicano firmó con una escudería que se sumará a la competencia el año próximo.

ver también La foto de Checo Pérez con Sergio Ramos que desató la locura entre los aficionados de Rayados

A poco menos de una semana de su presentación con el equipo estadounidense, el nacido en México recibió la noticia que tendrá un nuevo compañero. Se trata del norteamericano Colton Herta de 25 años, que se suma pero como Test Driver de momento.

El corredor ostenta el título del piloto más joven en ganar una carrera y una pole position en IndyCar, una hazaña que logró en 2019 en el Circuito de las Américas, sede de precisamente del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. El equipo anunciará pronto el cronograma del piloto.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Al respecto de la noticia, Herta declaró: “Estoy increíblemente emocionado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de pruebas. Esta es una oportunidad de ensueño, por la que he estado trabajando durante mucho tiempo. Formar parte de la propuesta de Cadillac F1 en un momento tan crucial es algo que no podía dejar pasar“.

Y agregó con mucha ilusión de cara a lo que viene: “Mi sueño siempre ha sido competir en Fórmula 1, y veo este paso como un gran paso hacia ese objetivo. Por ahora, mi enfoque está en darlo todo por Cadillac F1, ayudando a construir un equipo competitivo“.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡'Checo' está! Sergio Pérez no se quiso perder el amistoso entre Inter Miami y Club América

¿Qué es un Test Driver en la Fórmula 1?

La labor de un Test Driver, o conocido como piloto de pruebas, está apuntada a tener sus funciones que se centrarán en el trabajo en simuladores, los programas de pruebas y el desarrollo de vehículos. Es la persona asignada mientras los dos pilotos están abocados a las carreras.