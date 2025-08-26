Es tendencia:
Quién es Valtteri Bottas, el compañero de Checo Pérez en el equipo Cadillac de Fórmula 1

Valtteri Bottas se prepara para un nuevo desafío al sumarse a Cadillac junto a Checo Pérez en 2026. El piloto finlandés llega con ilusión y motivación para aportar su experiencia y formar un equipo competitivo en la máxima categoría.

Por Ramiro Canessa

Valtteri Bottas será el nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1.
© Getty ImagesValtteri Bottas será el nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Cadillac hará su estreno en la Fórmula 1 a partir de 2026 y eligió a Checo Pérez como uno de sus pilotos principales. El mexicano confirmó su regreso con un video que emocionó a sus fanáticos y marcó el inicio de un nuevo proyecto en la máxima categoría.

México vuelve a la Fórmula 1: Cadillac confirmó la contratación de Checo Pérez

México vuelve a la Fórmula 1: Cadillac confirmó la contratación de Checo Pérez

Su compañero será Valtteri Bottas, piloto finlandés con experiencia en la F1, que llega con motivación y ganas de aportar al equipo. Bottas se mostró muy contento por este nuevo proyecto: “Desde que hablé con Cadillac sentí algo diferente: ambicioso, pero sólido”.

El finlandés también habló sobre lo que será esta nueva etapa en su nuevo equipo: “No es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. Es raro tener la oportunidad de construir algo desde cero y ser parte de la parrilla desde su origen”.

Bottas nació el 28 de agosto de 1989 en Finlandia y debutó en la F1 con Williams en 2013. Pasó luego a Mercedes (2017-2021), donde consiguió dos subcampeonatos y varios podios que lo consolidaron como piloto regular y confiable en la categoría.

Entre 2022 y 2024 corrió para Alfa Romeo y Sauber, con un último año complicado donde terminó en el puesto 22. En 2025 regresó a Mercedes como piloto de reserva, manteniéndose activo y preparado para su nuevo desafío con Cadillac.

El emocionante video con el que Checo Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

El emocionante video con el que Checo Pérez confirmó su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac

La curiosa confesión de Bottas sobre su amor por los tacos

Bottas también sorprendió fuera de la pista: es fanático de los tacos mexicanos. Durante una competencia en México no pudo resistirse a probarlos y dijo: “Para mí el Taco Tuesday es como una religión, y los jalapeños son importantes: que sean cinco, no cuatro ni seis”. Un detalle que lo acercó al público mexicano.

Los circuitos en los que Checo Pérez ya ganó y volverá a competir en 2026
Los circuitos en los que Checo Pérez ya ganó y volverá a competir en 2026

Checo Pérez reveló qué aprendió al estar fuera de la Fórmula 1
Checo Pérez reveló qué aprendió al estar fuera de la Fórmula 1

Con tres palabras: el mensaje de Claudia Sheinbaum a Checo Pérez
Con tres palabras: el mensaje de Claudia Sheinbaum a Checo Pérez

El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac
El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac

