Cadillac hará su estreno en la Fórmula 1 a partir de 2026 y eligió a Checo Pérez como uno de sus pilotos principales. El mexicano confirmó su regreso con un video que emocionó a sus fanáticos y marcó el inicio de un nuevo proyecto en la máxima categoría.

Su compañero será Valtteri Bottas, piloto finlandés con experiencia en la F1, que llega con motivación y ganas de aportar al equipo. Bottas se mostró muy contento por este nuevo proyecto: “Desde que hablé con Cadillac sentí algo diferente: ambicioso, pero sólido”.

El finlandés también habló sobre lo que será esta nueva etapa en su nuevo equipo: “No es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo. Es raro tener la oportunidad de construir algo desde cero y ser parte de la parrilla desde su origen”.

Bottas nació el 28 de agosto de 1989 en Finlandia y debutó en la F1 con Williams en 2013. Pasó luego a Mercedes (2017-2021), donde consiguió dos subcampeonatos y varios podios que lo consolidaron como piloto regular y confiable en la categoría.

Entre 2022 y 2024 corrió para Alfa Romeo y Sauber, con un último año complicado donde terminó en el puesto 22. En 2025 regresó a Mercedes como piloto de reserva, manteniéndose activo y preparado para su nuevo desafío con Cadillac.

La curiosa confesión de Bottas sobre su amor por los tacos

Bottas también sorprendió fuera de la pista: es fanático de los tacos mexicanos. Durante una competencia en México no pudo resistirse a probarlos y dijo: “Para mí el Taco Tuesday es como una religión, y los jalapeños son importantes: que sean cinco, no cuatro ni seis”. Un detalle que lo acercó al público mexicano.

