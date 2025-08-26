Mientras Valtteri Bottas tiene una fortuna de 20 millones, la que acumuló Checo Pérez en la Fórmula 1

La Fórmula 1 está sacudida por el nuevo equipo que armó Cadillac para su estreno en la competición a partir del 2026. La escudería ya presentó a sus dos pilotos para la próxima temporada y hay muchas expectativas de cara a lo que se viene.

Se trata nada más ni nada menos que de Sergio “Checo” Pérez, quien regresa a las pistas tras su paso por Red Bull luego de un año sin correr, y el finlandés Valtteri Bottas, también de gran experiencia. La noticia generó gran expectativa en la categoría y entre los fanáticos del automovilismo.

Cadillac presentó a su nuevo equipo (@Cadillac_F1)

El regreso de Checo ilusiona a todos sus fans, quienes no ocultaron su alegría por volver a verlo en acción. Después de un año fuera de las pistas, el piloto mexicano está más que listo para competir y demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes de la F1.

Gracias a la enorme trayectoria que han tenido ambos pilotos, han podido acumular una gran suma de dinero en su carrera, lo que les permitió tener una fortuna importante para el resto de sus vidas. Según el sitio Celebrity Net Worth, Bottas tiene un patrimonio de 20 millones de dólares, mientras que Checo lo supera, ya que su fortuna es de 50 millones de la misma moneda.

Estos números seguirán creciendo mientras los pilotos sigan vigentes. En lo que será su regreso a la competición a partir del año próximo, se espera que la fortuna de Checo y de Bottas sea aún más grande.

La Fórmula 1 también reveló el motivo por el cual Checo Pérez correrá en Cadillac

“Decidieron que la experiencia era la mejor opción porque les daría la mejor oportunidad de empezar con buen pie la próxima temporada”, explicó el periodista Lawrence Barretto, dejando claro por qué el tapatío fue la elección ideal para el equipo estadounidense.

