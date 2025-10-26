El Gran Premio de México 2025 llegó a su fin. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una de las carreras más atractivas de la temporada con salidas de pista, sanciones, sorpresas y abandonos. Lando Norris se llevó un valioso triunfo, que ya había empezado a cosechar con la pole en la qualy, y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.
Lando llegó a los 357 puntos y superó por una unidad a su compañer, Oscar Piastri, quien solo pudo remontar dos posiciones hasta el P5. Max Verstappen, por su parte, terminó tercero y sigue recortando posiciones. Ahora, con la caída del australiano, su nueva presa pasó a ser Norris a falta de cuatro jornadas.
ver también
La advertencia de Pato O’Ward a Lando Norris y Oscar Piastri: “Max se los va a comer”
Resultado del Gran Premio de México 2025
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams) – NT
- Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT
- Liam Lawson (Racing Bulls) – NT
Lando Norris celebra el triunfo en el podio del GP de México (GETTY IMAGES)
Tabla del Mundial de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357
- Oscar Piastri (McLaren) – 356
- Max Verstappen (Red Bull) – 321
- George Russell (Mercedes) – 258
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
- Alex Albon (Williams) – 73
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
- Oliver Bearman (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Esteban Ocon (Haas) – 30
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren – 713
- Ferrari – 356
- Mercedes – 355
- Red Bull Racing – 346
- Williams – 111
- Racing Bulls – 72
- Aston Martin – 69
- Haas – 62
- Kick Sauber – 60
- Alpine – 20
En síntesis
- Lando Norris de McLaren ganó el Gran Premio de México 2025 y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.
- Lando Norris alcanzó 357 puntos en el Mundial de Pilotos, superando por una unidad a Oscar Piastri (356 puntos).
- Ferrari llegó a los 356 puntos y es el escolta del Campeonato de Constructores por encima de Mercedes (355).