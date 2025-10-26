Es tendencia:
Fórmula 1

Nuevo líder: La tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de México 2025

El piloto británico de McLaren defendió sin problemas la pole que había conseguido en la qualy y superó a Oscar Piastri en la tabla.

Por Leandro Barraza

Lando Norris ganó el Gran Premio de México 2025
© GETTY IMAGESLando Norris ganó el Gran Premio de México 2025

El Gran Premio de México 2025 llegó a su fin. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una de las carreras más atractivas de la temporada con salidas de pista, sanciones, sorpresas y abandonos. Lando Norris se llevó un valioso triunfo, que ya había empezado a cosechar con la pole en la qualy, y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.

Lando llegó a los 357 puntos y superó por una unidad a su compañer, Oscar Piastri, quien solo pudo remontar dos posiciones hasta el P5. Max Verstappen, por su parte, terminó tercero y sigue recortando posiciones. Ahora, con la caída del australiano, su nueva presa pasó a ser Norris a falta de cuatro jornadas.

Resultado del Gran Premio de México 2025

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Oliver Bearman (Haas)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Esteban Ocon (Haas)
  10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  11. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  12. Alex Albon (Williams)
  13. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Pierre Gasly (Alpine)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Carlos Sainz (Williams) – NT
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
  19. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT
  20. Liam Lawson (Racing Bulls) – NT
Lando Norris celebra el triunfo en el podio del GP de México (GETTY IMAGES)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 258
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Esteban Ocon (Haas) – 30
  16. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 713
  2. Ferrari – 356
  3. Mercedes – 355
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Haas – 62
  9. Kick Sauber – 60
  10. Alpine – 20

En síntesis

  • Lando Norris de McLaren ganó el Gran Premio de México 2025 y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.
  • Lando Norris alcanzó 357 puntos en el Mundial de Pilotos, superando por una unidad a Oscar Piastri (356 puntos).
  • Ferrari llegó a los 356 puntos y es el escolta del Campeonato de Constructores por encima de Mercedes (355).
leandro barraza
Leandro Barraza
