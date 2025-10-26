El Gran Premio de México 2025 llegó a su fin. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una de las carreras más atractivas de la temporada con salidas de pista, sanciones, sorpresas y abandonos. Lando Norris se llevó un valioso triunfo, que ya había empezado a cosechar con la pole en la qualy, y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos.

Lando llegó a los 357 puntos y superó por una unidad a su compañer, Oscar Piastri, quien solo pudo remontar dos posiciones hasta el P5. Max Verstappen, por su parte, terminó tercero y sigue recortando posiciones. Ahora, con la caída del australiano, su nueva presa pasó a ser Norris a falta de cuatro jornadas.

Resultado del Gran Premio de México 2025

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) – NT Fernando Alonso (Aston Martin) – NT Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT Liam Lawson (Racing Bulls) – NT

Lando Norris celebra el triunfo en el podio del GP de México (GETTY IMAGES)

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 258 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

