El piloto australiano encontró similitudes entre su camino y el de Checo rumbo a la Fórmula 1.

La Fórmula 1 ha sido históricamente un deporte concentrado en Europa. La mayoría de los Grandes Premios se corren en el Viejo Continente y los dos máximos ganadores de la categoría (Michael Schumacher y Lewis Hamilton) nacieron allí.

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No obstante, también hubo grandes apariciones por fuera del continente como Juan Manuel Fangio o Ayrton Senna; mientras que la parrilla de la temporada actual cuenta con otras estrellas ‘outsiders’ como Franco Colapinto, Oscar Piastri o Checo Pérez.

De hecho, estos dos últimos hablaron recientemente en el GP de Miami de las dificultades que tuvieron para llegar a la F1 y Piastri aseguró sentirse identificado con Checo por el esfuerzo extra que tuvieron que hacer para tener una oportunidad en los grandes escenarios del automovilismo.

Checo Perez junto a Oscar Piastri en el desfile de los pilotos del GP de Italia 2024 (Getty Images)

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“Creo que la preparación para la Fórmula 1 es definitivamente más fácil para un piloto europeo porque residen en Europa. Al no ser de Europa, eres tú quien tiene que venir aquí a una edad muy temprana, y eso conlleva otros problemas“, sentenció el tapatío en Miami.

Oscar Piastri, por su parte, tomó las declaraciones de Checo y completó: “Coincido con él, la preparación para la F1 de mudarse a Europa siendo niño, ese es probablemente el mayor desafío. Creo que una vez que estás aquí, en cierto modo tienes algunas cosas únicas; por ejemplo, Checo y yo somos los únicos de nuestro país en la parrilla. Obviamente, eso tiene sus ventajas. Pero sin duda, la preparación para la Fórmula 1 es un poco más complicada”.

Franco Colapinto se mudó a Europa siendo un adolescente

Franco Colapinto también contó a detallo el arduo camino que tuvo que transitar hasta ser uno de los 22 pilotos de la parrilla más prestigiosa, tanto así que emigró a Italia sin su familia a sus 14 años y llegó a dormir en el taller de su equipo de karting (CRG).

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En síntesis