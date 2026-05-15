Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá: día, hora y TV para ver al piloto mexicano en la F1

Repasa las novedades más destacadas de otra presentación del mexicano en la competencia más exigente.

Está todo listo para que vuelvan a rugir los motores de la Fórmula 1. La próxima parada de la máxima categoría del automovilismo está pautada para el Gran Premio de Canadá, aunque la mala noticia para los aficionados es que no será este fin de semana, sino que habrá que esperar hasta el siguiente para ver en acción a los pilotos más rápidos del mundo.

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En ese sentido, Montreal se prepara para recibir la novena jornada del calendario que continúa sacando conclusiones importantes. En el caso de Checo Pérez, la vuelta del mexicano a la Fórmula 1 a bordo del equipo debutante, Cadillac, lo tiene sin presiones de resultados importantes, pero sí con la necesidad de evolucionar pensando en el futuro.

Canadá presenta un autódromo complicado, con curvas de marcha baja y con salidas a los muros riesgosas. Pocos logran destacarse en estas condiciones, pero si hay algo que sabe hacer Pérez es lucirse en los momentos más complicados, por lo que se espera un fin de semana interesante de Checo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

Puntualmente, la carrera estará disponible en Izzi y Sky a través de los canales de Sky Sports. Además, los usuarios también cuentan con la opción de F1 TV. A través de esta plataforma de streaming los aficionados tiene acceso a todas las transmisiones de las carreras, con múltiples opciones de visualización y contenido exclusivo. Sin embargo, requiere de una suscripción.

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Horarios del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo:

10:30: Prácticas Libres 1 (CDMX)

14:30: Clasificación Sprint (CDMX)

Sábado 23 de mayo:

10:00: Carrera Sprint (CDMX)

14:00: Clasificación (CDMX)

Domingo 24 de mayo:

14:00: Carrera principal (CDMX)

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El calendario de la F1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne) – DISPUTADO

GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái) – DISPUTADO

GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka) – DISPUTADO

GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir) – CANCELADO*

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah) – CANCELADO*

GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens) – DISPUTADO

GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

*La Fórmula 1 tiene la intención de recuperar las carreras de Bahréin y Arabia Saudita más adelante en el calendario.

En síntesis

El Gran Premio de Canadá se disputará del 22 al 24 de mayo en Montreal.

se disputará del en Montreal. El piloto mexicano Checo Pérez afronta la novena jornada a bordo del equipo debutante Cadillac .

afronta la novena jornada a bordo del equipo debutante . La carrera principal en el Circuito Gilles Villeneuve iniciará el domingo a las 14:00hs (CDMX).