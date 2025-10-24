¿Por qué Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton no corren la Práctica Libre 1 del GP de México?

El Gran Premio de México 2025 comienza oficialmente este viernes con las Prácticas Libres 1 y 2. El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para la acción de un fin de semana que promete ser atrapante por la lucha activa que mantienen Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri por el Mundial de Pilotos.

Ahora bien, ni Verstappen ni Norris estarán presentes en la primera sesión del Gran Premio. El coche Red Bull del neerlandés estará ocupado por Arvid Lindblad, mientras que Lando le cederá su McLaren al mexicano Pato O’Ward, quien correrá por segunda vez en un F1 en el GP de México.

¿Por qué Verstappen, Norris y Hamilton no están en la Práctica Libre 1?

La razón por la cual Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton no salieron a la pista en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México es que la Fórmula 1 tiene una normativa que obliga a los equipos a alinear a un piloto novato en al menos cuatro sesiones de Práctica Libre 1 por temporada (dos por cada coche).

Red Bull, McLaren y Ferrari decidieron utilizar el GP de México para cumplir con esta normativa. Sin embargo, no fueron los únicos, ya que otros pilotos destacados como George Russell o Carlos Sainz también verán desde afuera la Free Practice 1 (FP1) en Ciudad de México.

Los 9 pilotos que no correrán la Práctica Libre 1 del GP de México 2025