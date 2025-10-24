¿Por qué no corre Pierre Gasly en la Práctica Libre 1 del GP de México 2025?

La Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2025 contó con importantes ausencias de peso, como la de Pierre Gasly. El piloto francés renovó con Alpine hasta 2028, pero no ha conseguido terminar en zona de puntos en las últimas carreras y ahora no salió a correr la Free Practice 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Pierre Gasly en México (GETTY IMAGES)

¿El motivo? Alpine tomó la decisión de darle su asiento a Paul Aron para la primera sesión del fin de semana. La Fórmula 1 tiene una normativa que establece que las escuderías deben ceder los asientos a pilotos jóvenes en hasta cuatro Prácticas Libres a lo largo de la temporada y el equipo de Enstone eligió el GP de México para otorgarle la butaca al piloto de reserva estonio.

En total, fueron nueve los pilotos que no participaron de la FP1: Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Liam Lawson. Sin embargo, todos ellos volverán al ruedo en la Práctica Libre 2 que tendrá lugar a las 16:00 hs (centro de México).

