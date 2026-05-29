Checo Pérez no se achica en la Fórmula 1: “Soy uno de los mejores”

El piloto mexicano platicó con el medio Motorsport en la previa del Gran Premio de Mónaco.

Checo Pérez está disfrutando su nueva etapa como piloto de Fórmula 1 en Cadillac. Luego de varias temporadas ayudando a Max Verstappen y luchando por Campeonatos de Constructores con Red Bull Racing, el tapatío atravesó un año sabático y volvió a la Máxima para liderar un nuevo proyecto.

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Checo Pérez no pudo completar el GP de Canadá (Getty Images)

Su retorno a la F1 era una incógnita no solo por la confianza que había perdido en 2024 con Red Bull, sino también por el brusco cambio que sufrió el reglamento de la categoría. No obstante, Sergio está satisfecho con su nivel y considera que sigue siendo uno de los mejores de la parrilla.

“Estoy muy contento con mi rendimiento, con mi nivel de conducción. Estoy feliz de haber vuelto y de haberme demostrado a mí mismo que soy uno de los mejores que hay“, aseguró el oriundo de Guadalajara en declaraciones recogidas por Motorsport Week.

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Y completó: “Para mí es realmente agradable, y estoy muy contento con el nivel de conducción que estoy mostrando“. Si bien Checo todavía no ha podido reflejar esto con puntos, hay que ver su temporada con el contexto de que Cadillac es un equipo nuevo y sigue dando pasos importantes para acercarse a la zona media.

¿En qué está fallando Cadillac?

En otro pasaje de la entrevista, Checo Pérez comentó sobre los problemas que todavía enfrenta Cadillac: “En este momento estoy impaciente con la parte operativa. Creo que es algo que tenemos que mejorar y tenemos mucha prisa porque no estamos sacando el máximo partido a los resultados”.

“En carrera y clasificación volvimos a tener problemas operativos. Creo que estamos progresando en cuanto al rendimiento, lo cual es muy positivo, pero en el aspecto operativo es algo en lo que nos estamos quedando muy cortos, y tenemos que encontrar realmente nuestro camino de cara a la temporada europea”, finalizó al respecto Checo.

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¿Cuándo comienza la temporada europea de la F1?

Tras el triunfo de Kimi Antonelli en Canadá, ahora la Fórmula 1 se sumerge en la gira por el Viejo Continente. La primera cita será el Gran Premio de Mónaco, evento que irá del viernes 5 al domingo 7 de junio.

En síntesis