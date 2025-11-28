Es tendencia:
Max Verstappen pone en alerta a toda la F1: “Puedo retirarme mañana”

El tetracampeón de la Máxima adelantó que no tendría problemas en abandonar la categoría si no se divierte en 2026.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen podría no ser campeón en 2025
Max Verstappen podría no ser campeón en 2025

Max Verstappen es la cara de la Fórmula 1. El neerlandés ganó los últimos cuatro campeonatos de pilotos y, aunque este año McLaren ha sido superior, todavía está en carrera de su quinto Mundial a falta de dos jornadas. No obstante, en las últimas horas alertó a toda la categoría al hablar de un posible retiro más temprano que tarde.

En declaraciones recogidas por el portal Racing News 365 durante el Gran Premio de Qatar 2025, Max aseguró: “Puedo retirarme perfectamente mañana. Si los coches de 2026 no son divertidos, no me veo pasando el rato en la Fórmula 1”. Acto seguido, completó: “Quiero pasar más tiempo con la familia y vivir a mi propio ritmo. No me veo retirándome y volviendo. Una vez que pare, será de verdad.

Max Verstappen no tuvo un buen viernes en Qatar (GETTY IMAGES)

Max Verstappen no tuvo un buen viernes en Qatar (GETTY IMAGES)

Cabe recordar que Verstappen tiene 28 años, por lo que en términos de edad todavía tiene muchos años por delante al máximo nivel. Sin embargo, el de Red Bull Racing dejó en claro que no le temblará el pulso para hacerse un paso al costado si la nueva reglamentación de la Fórmula 1 no le resulta atractiva.

Además, el equipo de las bebidas energéticas ya no es el mejor de la parrilla y si Verstappen está en carrera es por sus habilidades individuales. El coche no lo ha acompañado como en otros años en esta temporada, pero algunos errores de McLaren lo dejaron a 24 puntos con dos carreras por delante (tres si contamos la sprint de Qatar).

La decepción de Verstappen tras la sprint qualy en Qatar

Max sufrió con el coche este viernes y apenas pudo conseguir el sexto puesto en la clasificación para la carrera sprint. Tras la sesión, declaró para la prensa: “Con este equilibrio, será cuestión de supervivencia. Tendremos que hacer cambios de cara a la clasificación de mañana”.

En síntesis

  • Max Verstappen alertó sobre un posible retiro si los coches de 2026 no resultan divertidos.
  • El piloto de 28 años disputa su quinto Mundial con 24 puntos de diferencia actual.
  • El neerlandés clasificó sexto en la sprint del GP de Qatar 2025 con problemas de equilibrio.
