Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Austria 2026 de la F1

La primera tanda del fin de semana llegó a su fin con Kimi Antonelli a la cabeza luego de lo que fue su abandono en Barcelona.

La Fórmula 1 está de regreso. Tras un fin de semana de inactividad y en medio de la Copa del Mundo 2026, la Máxima volvió al ruedo este viernes con la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Austria 2026 en la continuación de la gira europea.

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Mercedes dominó la sesión con Kimi Antonelli a la cabeza y George Russell como escolta. El joven piloto italiano viene de un sorpresivo abandono en Barcelona, carrera que terminó ganando Lewis Hamilton (su primera con Ferrari).

El argentino Franco Colapinto finalizó octavo en una sesión con varios rookies, mientras que Checo Pérez ocupó el 21° lugar de la FP1, con el valor agregado de que sobre el final su coche Cadillac se quedó parado en medio de la pista y provocó una bandera roja.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Austria

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lando Norris (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Dino Beganovic (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Valtteri Bottas (Cadillac) Pierre Gasly (Alpine) Ayumu Iwasa (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Paul Aron (Audi) Luke Browning (Williams) Ryō Hirakawa (Haas) Jak Crawford (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin)

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¿A qué hora comienza la Práctica Libre 2?

Este mismo viernes se llevará a cabo la segunda sesión de Libres en el Red Bull Ring de Austria. Tras la FP1, los pilotos descansarán unas horas y volverán a la pista a las 09:00 hs (CDMX).

En síntesis