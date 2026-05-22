¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Ghana por un amistoso internacional previa al Mundial 2026

El clima mundialista ya se siente. Este viernes, la Selección Mexicana enfrentará a Ghana en un amistoso internacional que servirá como preparación previa para terminar de ultimar detalles de cara a la cita más esperada por el mundo del futbol. Por esa razón, el Vasco Aguirre no planea cuidar piezas y, por el contrario, se espera que coloque en campo lo mejor que tiene.

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Con plantilla completa, México está listo para tener a Edson Álvarez en el centro del campo junto a Gilberto Mora y la oportunidad de las figuras locales de lucirse: Alexis Vega y Armando González. De cualquier manera, la alineación se confirmará de forma oficial más cercano al inicio del encuentro que tiene horario de inicio previsto para las 20:00hs del Centro de México.

Por el lado de Ghana, el elenco africano presentará una alineación completamente alternativa, ya que decidió resguardar a sus principales figuras en el compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Por esa razón, no aparecerán los Iñaki Williams o Thomas Partey.

Posible alineación de México vs. Ghana

Tala Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Alejandro Gómez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Armando González

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Posible alineación de Ghana para enfrentar a México

Benjamin Asare

Dacosta Antwi

Nathaniel Adjei

Terry Yegbe

Jan Kwasi Gyamerah

Majeed Ashimeru

Salim Adams

Jesurun Rak-Sakyi

Aziz Issah

Ibrahim Osman

Felix Afena-Gyan

En síntesis