Toluca y Tigres se vuelven a encontrar en una final luego de lo que fue la definición del Apertura 2025 en la Liga MX.

Toluca y Tigres jugarán la final de la Concachampions 2026 el próximo sábado 30 de mayo. Después de consagrarse como bicampeones de la Liga MX, los Diablos Rojos se pusieron como objetivo para este semestre el de coronarse a nivel continental.

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El equipo de Antonio Mohamed está a un partido de coronarse, pero enfrente tendrá a Tigres, dos equipos que ya se han cruzado en la última final de la Liga MX. Una semana antes de la final, Franco Romero aseguró que Toluca es el favorito al título.

La palabra de Franco Romero

“Seguramente vendrán con todo, pero no lo tomo como revancha porque lo anterior fue Liga, ya pasó esa historia. Es su pensamiento, nosotros tenemos el nuestro”, comenzó diciendo el centrocampista en conferencia de prensa.

“Jugar de local para nosotros es muy importante; conocemos la cancha y a la afición. Para mí, los favoritos somos nosotros y vamos a ganar la copa. De otra manera no podríamos afrontar la Final“, agregó Franco Romero en cuanto a la mentalidad de Toluca.

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Franco Romero enfrentando a Tigres (Getty Images)

Asimismo, el argentino dio detalles sobre Tigres como equipo: “A Tigres ya lo conocemos. Es un equipo ofensivamente muy fuerte, que tiene buenas individualidades; defensivamente también. Tiene jugadores con mucha experiencia y jerarquía”.

Toluca llegó a la final de la Concachampions luego de eliminar a San Diego, LA Galaxy y LAFC, mientras que Tigres derrotó a Forge FC, Cincinnati FC, Seattle Sounders y Nashville. El campeón se define el próximo 30 de mayo en el Estadio Nemesio Díez.

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En síntesis