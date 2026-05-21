Cadillac tiene un plan agresivo con Checo Pérez para el Gran Premio de Canadá

Cadillac sigue sin sumar puntos pero buscará sorprender a toda la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, este fin de semana.

Por el lado de Cadillac y de Checo Pérez hay ilusión, hay optimismo, hay mucho trabajo, hay confianza, pero es una confianza medida en un piso firme y tiene que ver con que el primer objetivo que tuvo el equipo en la temporada fue: salgamos a correr, tengamos un auto que pueda competir en la Fórmula 1. Que yo se los repito varias veces, parece un dato menor y no lo es: poder correr en la F1 y en 18 meses tener un auto que largue una carrera y esté en el reglamento… ya es un mérito gigantesco.

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Miami significó el primer fin de semana donde trajeron mejoras sustanciales que tenían que ver con el rendimiento. Y claramente fueron mejoras que le funcionaron al equipo. Primer objetivo logrado: el equipo terminó las dos carreras con los dos autos. Confiabilidad. Y eso es importantísimo para mejorar el rendimiento porque te da vueltas, las vueltas te dan información, te dan tranquilidad, te dan una base de trabajo y a partir de ahí podés ir mejorando.

Segundo, entre tanto elemento nuevo va a haber una adquisición de información para seguir evolucionando y seguir mejorando. De hecho, desde Cadillac nos han dicho que el plan es muy agresivo, de llevar a todas las carreras algo distinto, algo para mejorar el rendimiento, algo para mejorar el auto. Y destacan mucho el rol de Checo Pérez como piloto experimentado, que no se conforma y sigue presionando, en el buen sentido de la palabra, a todo su equipo.

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Hoy Cadillac tiene que darle a Checo Pérez y a Valtteri Bottas un auto que, carrera a carrera, corte la diferencia con respecto al pelotón del medio. Está todo muy apretado ahí. Entonces nadie se queda tranquilo, nadie se queda sentado ni con las manos cruzadas. Todos deben desarrollar, desarrollar, desarrollar, desarrollar, desarrollar y Cadillac va a traer cosas nuevas.