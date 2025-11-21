Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Aunque por costumbre debería ser el primer día de competencia y de acción, la Fórmula 1 vivió este viernes la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Las Vegas. En la imponente ciudad, el que marcó el ritmo fue George Russell con Mercedes, sentando un interesante registro pensando en que la Clasificación llegará en apenas unas horas.

Dejando algunos errores habituales de las primeras sesiones de práctica atrás, los monoplazas lucieron más afirmados sobre el ritmo que desean obtener. En este caso, la duda está sembrada en si podrán mantener el ritmo de cara a la tanda clasificatoria, una de las instancias más importantes del fin de semana.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Las Vegas 2025:

George Russell (Mercedes) – 1:34.054 Max Verstappen (Red Bull) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (RB) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Pier Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Charles Leclerc (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Viernes 21 de noviembre

Clasificación: 22:00 hs

Sábado 22 de noviembre