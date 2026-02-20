Es tendencia:
Terminó la pretemporada de la F1: ¿Cuándo es la primera carrera del año?

Este viernes se llevó a cabo el último día de ensayos en Bahréin y ahora los pilotos se preparan para el estreno oficial en Australia.

Por Leandro Barraza

Largada del Gran Premio de Australia 2025
© GETTY IMAGESLargada del Gran Premio de Australia 2025

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 llegaron a su fin este viernes 20 de febrero con el tercer y último día de ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin. Los pilotos y escuderías probaron todo lo que tenían a su alcance con la nueva reglamentación y ahora las miradas están puestas en el primer Gran Premio del año.

La espera está cada vez más cerca de terminar luego de casi tres meses desde la última carrera en Abu Dhabi. Sin embargo, no está claro qué escudería puede dominar en el primer tramo de la temporada, por lo que el GP de Australia será imperdible.

¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La primera carrera del año en la F1 2026 tiene como fecha el 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia. No obstante, una aclaración que hay que hacer es que -por cuestiones de diferencia horaria- en México será a las 22:00 hs del sábado 7 de marzo.

Resultado del último día de pretemporada en Bahréin

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Pierre Gasly (Alpine)
  6. Oliver Bearman (Haas)
  7. Gabriel Bortoleto (Audi)
  8. Kimi Antonelli (Mercedes)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Isack Hadjar (Red Bull)
  14. Valtteri Bottas (Cadillac)
  15. Nico Hülkenberg (Audi)
  16. Checo Pérez (Cadillac)
Charles Leclerc no estaría contento en Ferrari

Charles Leclerc fue el más rápido de Bahréin (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Charles Leclerc lideró la tabla de tiempos del último día de test en Bahréin.
  • El Gran Premio de Australia será la primera carrera el 8 de marzo de 2026.
  • En México, la competencia iniciará a las 22:00 horas del sábado 7 de marzo.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
