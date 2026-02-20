Los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 llegaron a su fin este viernes 20 de febrero con el tercer y último día de ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin. Los pilotos y escuderías probaron todo lo que tenían a su alcance con la nueva reglamentación y ahora las miradas están puestas en el primer Gran Premio del año.

Publicidad

Publicidad

La espera está cada vez más cerca de terminar luego de casi tres meses desde la última carrera en Abu Dhabi. Sin embargo, no está claro qué escudería puede dominar en el primer tramo de la temporada, por lo que el GP de Australia será imperdible.

¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La primera carrera del año en la F1 2026 tiene como fecha el 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia. No obstante, una aclaración que hay que hacer es que -por cuestiones de diferencia horaria- en México será a las 22:00 hs del sábado 7 de marzo.

Resultado del último día de pretemporada en Bahréin

Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Kimi Antonelli (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Red Bull) Valtteri Bottas (Cadillac) Nico Hülkenberg (Audi) Checo Pérez (Cadillac)

Publicidad

Publicidad

Charles Leclerc fue el más rápido de Bahréin (GETTY IMAGES)

ver también Williams renuncia al primer tramo de 2026: “No hay arreglo a corto plazo”

En síntesis