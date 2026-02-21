Es tendencia:
Las probables alineaciones de Cruz Azul vs. Chivas por la Jornada 7 del Clausura 2026

La Máquina Cementera y el Rebaño Sagrado se enfrentan por una jornada del torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Cruz Azul y Chivas se enfrentan por una jornada de la Primera División de México
© BolavipCruz Azul y Chivas se enfrentan por una jornada de la Primera División de México

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MXCruz Azul y Chivas chocan este sábado 21 de febrero desde las 00:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoca de la ciudad de Puebla. Sin dudas es el duelo de la jornada donde se enfrentan el líder y sublíder.

El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de cosechar una enorme victoria también en condición de local ante Tigres UANL la fecha pasada, dando vuelta incluso el resultado para no perderle pisada a la institución de Guadalajara. Con 13 puntos, la intención es ganar para recortar distancias con el líder.

Del lado del equipo dirigido por Gabriel Milito, arriba luego de también obtener un gran triunfo de local en su casa y ante su gente en una nueva edición del Clásico Nacional ante América. Con 18 unidades, el Rebaño Sagrado mantiene puntaje ideal en el certamen local.

La posible alineación de Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026

  • Andrés Gudiño
  • Omar Campos
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Charly Rodríguez
  • Jeremy Márquez
  • Agustín Palavecino
  • José Paradela
  • Gabriel Fernández
  • DT: Nicolás Larcamón
La posible alineación de Chivas vs. Cruz Azul por el Clausura 2026

  • Tala Rangel
  • Richard Ledezma
  • Daniel Aguirre
  • Diego Campillo
  • José Castillo
  • Bryan González
  • Fernando González
  • Omar Govea
  • Roberto Alvarado
  • Efraín Álvarez
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
