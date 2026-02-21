Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Chivas chocan este sábado 21 de febrero desde las 00:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoca de la ciudad de Puebla. Sin dudas es el duelo de la jornada donde se enfrentan el líder y sublíder.

El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de cosechar una enorme victoria también en condición de local ante Tigres UANL la fecha pasada, dando vuelta incluso el resultado para no perderle pisada a la institución de Guadalajara. Con 13 puntos, la intención es ganar para recortar distancias con el líder.

Del lado del equipo dirigido por Gabriel Milito, arriba luego de también obtener un gran triunfo de local en su casa y ante su gente en una nueva edición del Clásico Nacional ante América. Con 18 unidades, el Rebaño Sagrado mantiene puntaje ideal en el certamen local.

La posible alineación de Cruz Azul vs. Chivas por el Clausura 2026

Andrés Gudiño

Omar Campos

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

Agustín Palavecino

José Paradela

Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

La posible alineación de Chivas vs. Cruz Azul por el Clausura 2026

Tala Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito