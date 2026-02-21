¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Los Ángeles FC vs. Inter Miami por la MLS 2026

Después de una larga espera, la MLS comienza este sábado 21 de febrero con varios partidos y con los equipos que quieren demostrar que son candidatos a ganar el título esta temporada. La expectativa es alta en el futbol estadounidense, que vuelve a escena con figuras de primer nivel y planteles renovados.

Uno de ellos es el vigente campeón del torneo, Inter Miami, que quiere comenzar el certamen de la mejor manera posible y ir por otro título en esta temporada. Las Garzas saben que defender la corona no será sencillo y que cada partido será una prueba exigente.

Desde las 20:30 hs de la CDMX, Inter Miami visita a Los Ángeles FC por la primera jornada de la MLS en búsqueda de 3 puntos para empezar con el pie derecho. El debut no será sencillo, ya que enfrente estará un equipo competitivo que también apunta alto.

La gran incógnita es si el equipo podrá contar con Lionel Messi, la máxima figura de Inter Miami, que sufrió una distensión hace unos días atrás. Javier Mascherano reveló que se encuentra bien y es muy probable que comience desde el arranque hoy, llevando tranquilidad a los aficionados.

Alineación de Los Ángeles FC para visitar a Inter Miami

Hugo Lloris

Eddie Segura

Nkosi Tafari

Ryan Porteous

Ryan Hollingshead

Mark Delgado

Timothy Tilman

Sergi Palencia

Nathan Ordaz

Son Heung-min

Denis Bouanga

Alineación de Inter Miami para visitar a Los Ángeles

Dayne St. Clair

Ian Fray

Maximiliano Falcón

Micael

Sergio Reguilón

Rodrigo De Paul

Yannick Bright

Tadeo Allende

Lionel Messi

Mateo Silvetti

Germán Berterame

