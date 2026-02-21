Es tendencia:
¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Los Ángeles FC vs. Inter Miami por la MLS 2026

Los Ángeles FC recibe a Inter Miami por la primera jornada de la MLS 2026 en un duelo que promete espectáculo y figuras de talla mundial. La gran incógnita pasa por la presencia de Lionel Messi, mientras ambos equipos ultiman detalles en sus alineaciones para un partido clave en la temporada.

Los Ángeles FC vs. Inter Miami por la MLS.
Después de una larga espera, la MLS comienza este sábado 21 de febrero con varios partidos y con los equipos que quieren demostrar que son candidatos a ganar el título esta temporada. La expectativa es alta en el futbol estadounidense, que vuelve a escena con figuras de primer nivel y planteles renovados.

Uno de ellos es el vigente campeón del torneo, Inter Miami, que quiere comenzar el certamen de la mejor manera posible y ir por otro título en esta temporada. Las Garzas saben que defender la corona no será sencillo y que cada partido será una prueba exigente.

Desde las 20:30 hs de la CDMX, Inter Miami visita a Los Ángeles FC por la primera jornada de la MLS en búsqueda de 3 puntos para empezar con el pie derecho. El debut no será sencillo, ya que enfrente estará un equipo competitivo que también apunta alto.

La gran incógnita es si el equipo podrá contar con Lionel Messi, la máxima figura de Inter Miami, que sufrió una distensión hace unos días atrás. Javier Mascherano reveló que se encuentra bien y es muy probable que comience desde el arranque hoy, llevando tranquilidad a los aficionados.

Alineación de Los Ángeles FC para visitar a Inter Miami

  • Hugo Lloris
  • Eddie Segura
  • Nkosi Tafari
  • Ryan Porteous
  • Ryan Hollingshead
  • Mark Delgado
  • Timothy Tilman
  • Sergi Palencia
  • Nathan Ordaz
  • Son Heung-min
  • Denis Bouanga

Alineación de Inter Miami para visitar a Los Ángeles

¿Se retira? La impactante declaración de Neymar que enciende las alarmas en Brasil

  • Dayne St. Clair
  • Ian Fray
  • Maximiliano Falcón
  • Micael
  • Sergio Reguilón
  • Rodrigo De Paul
  • Yannick Bright
  • Tadeo Allende
  • Lionel Messi
  • Mateo Silvetti
  • Germán Berterame

En síntesis

  • Inter Miami inicia la defensa de su título ante Los Ángeles FC este sábado.
  • El partido comenzará a las 20:30 hs de la CDMX en la primera jornada.
  • Javier Mascherano confirmó que Lionel Messi se recuperó de una distensión y sería titular.
