El Manchester City dio una verdadera muestra de carácter este sábado en el Etihad Stadium, cuando le ganó por 2-1 a Newcastle en un duelo clave por el campeonato. Tras el empate de su competidor directo ante el último entre semana, el cuadro sky-blue sabía que debía sumar de a tres en casa y así lo hizo esta tarde.

Luego de haberlo eliminado por FA Cup, los ‘Citizens’ tuvieron que volver a enfrentar a Newcastle y repitieron la victoria. El doblete de Nico O’ Reilly les alcanzó para superar a los ‘Magpies’, que habían empatado transitoriamente por medio de Lewis Hall. Marcador ajustado pero el triunfo se quedó en Manchester y a Premier League está que arde.

Con este resultado favorable, el equipo de Pep Guardiola ahora sí y luego de no bajar los brazos, se metió de lleno en la pelea por el título. Con la nueva victoria, Manchester City quedó a ¡2 puntos! del líder Arsenal, con la misma cantidad de partidos jugados para ambos. A falta de once encuentros para el final, se pone buena la lucha por el campeonato.

Haaland y O’ Reilly celebran el 2-1 del City [Foto: Getty]

Tras los últimos marcadores, Arsenal marcha en el 1° lugar de la tabla de la Premier League con 58 puntos, mientras que el City se ubica en el 2° puesto con 56 unidades. Los dos equipos se han ‘cortado’ del resto de los perseguidores: Aston Villa está tercero con 51, y luego Chelsea cuarto con 45. Todo indica que será mano a mano entre ‘Citizens’ y ‘Gunners’.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/26: