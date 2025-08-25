Todos los detalles del contrato de Checo Pérez en Cadillac: duración, cuándo firma y más

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 está muy cerca de concretarse. La noticia de su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024 sacudió al Gran Circo y desde entonces comenzó una larga inactividad cargada de incertidumbre por su futuro en el automovilismo. Sin embargo, esas dudas comenzaron a despejarse a mediados de la presente temporada y ahora su vuelta es casi un hecho.

Publicidad

Publicidad

Cadillac, equipo que debutará en la F1 en 2026, se fijó en Checo para estrenarse en la Máxima. La escudería estadounidense priorizó la experiencia de cara a su desembarco en la categoría y Pérez llena todos los casilleros como candidato ideal. Medios como The Race ya dieron por hecho el fichaje y acá te contamos todos los detalles del contrato.

ver también El guiño de Verstappen y Horner a Checo Pérez en medio de los rumores de Cadillac

Los detalles del contrato de Checo Pérez en Cadillac

Duración: el medio Motorsport adelantó que el contrato será de dos años con opción a extenderlo por un tercero.

el medio Motorsport adelantó que el contrato será de dos años con opción a extenderlo por un tercero. Cuándo firma : el anuncio de Checo como nuevo piloto de Cadillac se daría este fin de semana en el marco del GP de Países Bajos.

: el anuncio de Checo como nuevo piloto de Cadillac se daría este fin de semana en el marco del GP de Países Bajos. Igualdad de condiciones : una de las cláusulas del contrato de Pérez es no ser menos que Valtteri Bottas, ni económica ni deportivamente hablando.

: una de las cláusulas del contrato de Pérez es no ser menos que Valtteri Bottas, ni económica ni deportivamente hablando. Con Carlos Slim: todo apunta a que Checo desembarcará de la mano del magnate mexicano y sus empresas. Estas negociaciones podrían dilatar la firma.

Checo Pérez podría convertirse en nuevo piloto de Cadillac (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿En cuántos equipos de la F1 corrió Checo Pérez?

Checo Pérez comenzó su andadura en la F1 de la mano de Sauber; luego pasó a McLaren en 2013, aunque fue una temporada complicada por el bajo rendimiento del auto. En 2014 fichó por Force India (posteriormente renombrado Racing Point), donde se consolidó como un piloto confiable y logró múltiples podios. Finalmente, en 2021 dio el salto a Red Bull Racing, equipo en el que terminó de asentarse como estrella del Gran Circo.