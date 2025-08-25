Es tendencia:
Todos los detalles del contrato de Checo Pérez en Cadillac: duración, cuándo firma y más

El piloto tapatío volverá a la Fórmula 1 en 2026 tras un año sabático luego de su despido en Red Bull Racing.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez está a un paso de firmar con Cadillac
Checo Pérez está a un paso de firmar con Cadillac

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 está muy cerca de concretarse. La noticia de su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024 sacudió al Gran Circo y desde entonces comenzó una larga inactividad cargada de incertidumbre por su futuro en el automovilismo. Sin embargo, esas dudas comenzaron a despejarse a mediados de la presente temporada y ahora su vuelta es casi un hecho.

Cadillac, equipo que debutará en la F1 en 2026, se fijó en Checo para estrenarse en la Máxima. La escudería estadounidense priorizó la experiencia de cara a su desembarco en la categoría y Pérez llena todos los casilleros como candidato ideal. Medios como The Race ya dieron por hecho el fichaje y acá te contamos todos los detalles del contrato.

El guiño de Verstappen y Horner a Checo Pérez en medio de los rumores de Cadillac

El guiño de Verstappen y Horner a Checo Pérez en medio de los rumores de Cadillac

Los detalles del contrato de Checo Pérez en Cadillac

  • Duración: el medio Motorsport adelantó que el contrato será de dos años con opción a extenderlo por un tercero.
  • Cuándo firma: el anuncio de Checo como nuevo piloto de Cadillac se daría este fin de semana en el marco del GP de Países Bajos.
  • Igualdad de condiciones: una de las cláusulas del contrato de Pérez es no ser menos que Valtteri Bottas, ni económica ni deportivamente hablando.
  • Con Carlos Slim: todo apunta a que Checo desembarcará de la mano del magnate mexicano y sus empresas. Estas negociaciones podrían dilatar la firma.
Checo Pérez podría convertirse en nuevo piloto de Cadillac (GETTY IMAGES)

¿En cuántos equipos de la F1 corrió Checo Pérez?

Checo Pérez comenzó su andadura en la F1 de la mano de Sauber; luego pasó a McLaren en 2013, aunque fue una temporada complicada por el bajo rendimiento del auto. En 2014 fichó por Force India (posteriormente renombrado Racing Point), donde se consolidó como un piloto confiable y logró múltiples podios. Finalmente, en 2021 dio el salto a Red Bull Racing, equipo en el que terminó de asentarse como estrella del Gran Circo.

leandro barraza
Leandro Barraza
