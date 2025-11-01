Aunque aún quedan por disputarse partidos en las próximas horas, la Liga MX Femenil terminó por concretar las llaves de la Liguilla para este Apertura 2025. El duelo que más puso en riesgo un par de juegos fue el de Cruz Azul vs Tigres que terminó con un empate 2-2, después de que las celestes llevaban la ventaja y dejaban a las Amazonas en segundo lugar.

Publicidad

Publicidad

Al final, con la igualada, el equipo de la UANL consiguió quedarse con el liderato de la competencia sumando los 42 puntos que Pachuca, pero por diferencia de goles superaron a las Tuzas y obtendrán la localía en todos los encuentros que puedan disputar en los Cuartos de Final, es con ello que terminaron de definirse las llaves.

ver también México vs Italia: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub 17?

Y es que el viernes, la victoria de FC Juárez de 4-0 ante Gallos Femenil terminó por sentenciar ese octavo puesto que faltaba, dejando prácticamente fuera a equipos como Pumas, Atlas, Atlético San Luis y León. Lo único que faltaba era conocer en qué lugares quedaban los demás, y es que todavía falta el juego de América vs Mazatlán, las Águilas van en tercero, pero al ser mucha la diferencia de puntos con las Tuzas, ya nada se mueve.

Las clasificadas a Cuartos de Final

Es por ello que ya con eso tenemos a las clasificadas a la siguiente ronda que son Tigres, Pachuca, Club América, Toluca, Chivas, Rayadas, Cruz Azul y FC Juárez. En esta Liguilla podemos ver que las celestes se ganaron un lugar en esta campaña, al igual que las Bravas y equipos como Rayadas mostró una baja distinta a la de otros semestres.

Publicidad

Publicidad

Partidos de Liguilla en la Liga MX Femenil

Tigres vs FC Juárez

Pachuca vs Cruz Azul

América vs Rayadas

Toluca vs Chivas

Cabe mencionar que este lunes se darán a conocer de manera oficial los horarios de estos partidos.

En síntesis

La Liga MX Femenil concretó las llaves de la Liguilla del Apertura 2025 .

concretó las llaves de la Liguilla del . Tigres consiguió el liderato con 42 puntos superando a Pachuca por diferencia de goles.

consiguió el liderato con superando a Pachuca por diferencia de goles. Las clasificadas a Liguilla son: Tigres, Pachuca, Club América, Toluca, Chivas, Rayadas, Cruz Azul y FC Juárez

Publicidad