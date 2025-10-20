La Liga MX Femenil ya está en la recta final de la fase regular, por lo que este fin de semana se disputaron todos los partidos de la Jornada 16 dejándonos una fuerte pelea para la última fecha. Y es que aunque ya hay equipos que están clasificados hay quienes aún lucharán en este último partido para meterse en la Liguilla del torneo Apertura 2025.

Hasta el momento equipos como Tigres, Pachuca, América, Toluca y Chivas ya se encuentran clasificados, aunque equipos como Rayadas y Cruz Azul aún dependen de resultados matemáticos para saber en qué posición quedan, se puede decir que también están en la siguiente ronda de la competencia, pero el octavo lugar es el más peleado.

¿Quiénes pelean por la Liguilla?

Y es que este ha sido el torneo más parejo entre los equipos que buscan clasificar, de media tabla para abajo todo comienza a tomar forma. Por ahora, las Bravas de Juárez son el equipo que ocupa la posición número 8 del torneo con 24 puntos, pero todo está por definirse en la última ronda de la fase regular donde cuatro equipos más pelean por el lugar.

En el lugar número 9 está León con los mismos 24 puntos, pero con una diferencia de goles mayor; de ahí en el 10 se encuentra Pumas con 23 unidades; y en el 11 y 12, están Atlas y Atlético San Luis con 22 cada conjunto, por lo que son los clubes que necesitan vencer en su último juego después de que regresen de la Fecha FIFA.

Los partidos que lo definen es el FC Juárez vs Querétaro, que de conseguir una victoria en casa podrían dejar a las demás fuera; León vs Pumas que ese es un duelo directo en la pelea y en espera de que no ganen las Bravas; Rayadas vs Atlas y finalmente el Atlético San Luis vs Santos que daría la posición en la que quedan las potosinas con la idea de que las de más arriba no ganen.