En el último torneo la Liga MX Femenil ha tratado de mejorar los horarios de los conjuntos para que la afición vaya a apoyarlas, también ha conseguido un crecimiento en cada uno de los clubes participantes, así como brindar mayor accesibilidad a los partidos de cada uno de los equipos, pero no todas las cosas han sido buenas para la afición.

Recientemente en “X” los y las seguidoras de la Liga MX Femenil han demostrado su molestia por bloqueos de la propia cuenta, debido a las críticas que se han hecho a las transmisiones que se realizan, por lo que ha habido mucha conversación al respecto. Sin embargo, este martes la discusión tuvo otro tinte debido a un posteo que hicieron.

Liga MX excluyó a Cruz Azul Femenil

La propia Liga compartió en sus redes sociales una imagen una invitación a las Semifinales junto con uno de sus patrocinadores, pero lo que llamó la atención es que en la fotografía sólo aparecían tres camisetas y no de los cuatro equipos, haciendo falta la de Cruz Azul Femenil, por lo que indignó a todos por el hecho de excluirlas.

Las y los aficionados comenzaron a repostear reclamándole a la Liga que las Celestes que habían hecho historia al clasificar a estas instancias quedaran fuera de una de las publicaciones importantes respecto a estos duelos. En la imagen sólo se veían las camisetas del Chivas, América y Tigres, llamando la atención incluso de los seguidores de estos tres conjuntos.

En los comentarios también hubo varias personas que expresaron su molestia con la Liga MX Femenil por dejar fuera a uno de los clubes que está llamando la atención por lograr esta hazaña, hasta el momento no se han pronunciado al respecto, puesto que hay quienes opinan que sólo borraron la de Pachuca, porque no pasó y se les olvidó poner la de las Celestes.

En síntesis