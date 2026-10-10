¿Quién es Edgar Dueñas?

Este sábado el conjunto de Toluca Femenil dio a conocer de manera oficial la llegada de Edgar Dueñas como el nuevo director técnico del equipo escarlata para lo que resta del torneo, esto después de que tras la victoria sobre Pachuca se determinara la despedida de Alberto Toril, por lo que el siguiente duelo correrá a cargo de este nuevo estratega.

Publicidad

Aprovechando el parón de Fecha FIFA, la escuadra de las Diablas Rojas confirmó a Dueñas para que su primer partido al frente del equipo sea ante Santos Lagunas en la Jornada 11. Y es que desde el partido ante Necaxa ya se había revelado que Toril sólo estaría liderando al equipo ante las Tuzas y después se confirmaría su salida.

¿Quién es el nuevo DT de Toluca Femenil?

La duda entre algunos de los aficionados de la Liga Femenil era saber quién era el nuevo estratega. Para quienes son seguidores del Toluca, saben que es uno de los exjugadores del equipo varonil. Dueñas fue parte de la plantilla del “Diablo” consiguiendo tres campeonatos en el Apertura 2005, 2008 y Bicentenario 2010 siendo el defensa central estrella de esas escuadras.

Formó parte de las filas de Puebla, Jaguares y Potros de la UAEM, así como de la Selección Mexicana. Al retirarse se mantuvo en las fuerzas básicas del conjunto escarlata y colaboró como auxiliar técnico de José Manuel de la Torre. Ahora llega con esta oportunidad para dirigir al cuadro femenil para los partidos que restan ante Santos, Cruz Azul, Chivas y Querétaro.

Publicidad

¿Qué opina la afición?

Tras la noticia hay diversas opiniones, ya que muchos consideran que probar con nuevos estrategas en el futbol femenil no ha salido bien, por lo que esperan a que se especialicen en ese ramo específicamente. El equipo de Toluca no ha tenido buenos resultados desde el banquillo, pese a que tiene una plantilla muy completa y dudan que Dueñas sea la solución.

En síntesis