Alavés vs. Málaga: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la LaLiga

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio de Mendizorroza, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El Málaga llega como colista absoluto de LaLiga y necesita un milagro para salir del fondo, mientras que el Alavés quiere aprovechar la localía para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos.

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La diferencia en la tabla es abismal y el partido tiene todo para confirmar el momento de cada equipo, aunque el fútbol no siempre respeta los papeles.

La actualidad de ambos equipos

El Alavés viene de dos derrotas seguidas que lo bajaron un poco la euforia: cayó 1-2 ante el Celta jugando de visitante y antes había perdido también 1-2 de local frente al Atlético de Madrid. Aun así, el equipo se mantiene séptimo con 11 puntos y todavía tiene margen para pelear arriba si corta la racha negativa en su cancha.

El Málaga atraviesa un presente complicado. Cayó 2-5 como local ante la Real Sociedad en su partido más reciente, después de empatar 1-1 con el Espanyol y perder 0-1 con Getafe. Con apenas 4 puntos en 9 fechas, el equipo ocupa el último lugar de los 20 que integran LaLiga y la visita a Mendizorroza se presenta como una prueba durísima para empezar a cambiar la imagen.

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El historial entre Alavés y Málaga

El historial entre ambos está parejo en lo numérico pero con ligera ventaja para el Málaga, que ganó 9 de los 20 enfrentamientos directos frente a 8 triunfos del Alavés y 3 empates. Los goles también quedaron parejos, 18 para cada lado, lo que confirma que históricamente fue un cruce sin un dominador claro.

El antecedente más reciente que figura es de 2023, cuando el Alavés se impuso 2-1, aunque antes de eso hubo un tramo en el que el Málaga supo sacar resultados importantes de visitante, incluido un 0-3 en 2018.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/05/2023 Alavés vs. Málaga 2-1 Segunda División 18/12/2022 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 06/05/2018 Málaga vs. Alavés 0-3 Primera División 21/12/2017 Alavés vs. Málaga 1-0 Primera División 11/03/2017 Málaga vs. Alavés 1-2 Primera División 16/10/2016 Alavés vs. Málaga 1-1 Primera División 02/02/2008 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División 02/09/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/02/2007 Alavés vs. Málaga 0-1 Segunda División 03/09/2006 Málaga vs. Alavés 1-0 Segunda División

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 06:00 hs

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 08:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 10:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 13:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 07:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 09:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 14:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 14:00 hs

En síntesis