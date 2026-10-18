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Alineaciones de Osasuna y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna vs. Santander, LaLiga
Osasuna vs. Santander, LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 2-5 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de empatar 2-2 con Valencia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Osasuna y Racing de Santander

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Íñigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Iker Muñoz, Rubén García, Ante Budimir, Moi Gómez. DT: Jagoba Arrasate.

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Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Pablo García, Íñigo Sainz-Maza, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.

Bajas y ausentes de Osasuna y Racing de Santander

Osasuna:

  • Enrique Barja (lesión muscular)
  • Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Raúl García de Haro (lesión isquiotibial)
  • Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Jorge Herrando (lesión muscular)
  • Asier Bonel (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Racing de Santander:

  • Manu Hernando (ausencia)
  • Simon Eriksson (lesión de hombro)

La previa de Osasuna y Racing de Santander: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 06:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio El Sadar
  • Historial: 31 cruces — Osasuna ganó 7, Racing de Santander ganó 16 y empataron 8
  • Último antecedente: 24/07/2026: Osasuna 2-0 Racing de Santander
  • Próximo partido de Osasuna: vs. Sevilla, lunes 26 de octubre
  • Próximo partido de Racing de Santander: vs. Espanyol, sábado 24 de octubre
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