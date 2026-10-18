Alineaciones de Osasuna y Racing de Santander por la LaLiga: formaciones probables

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de caer 2-5 ante Betis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Racing de Santander viene de empatar 2-2 con Valencia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Osasuna y Racing de Santander
Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández, Íñigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones, Jon Moncayola, Lucas Torró, Iker Muñoz, Rubén García, Ante Budimir, Moi Gómez. DT: Jagoba Arrasate.
Racing de Santander (4-2-3-1): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramón Parra, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Pablo García, Íñigo Sainz-Maza, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Iñigo Vicente. DT: José Alberto López.
Bajas y ausentes de Osasuna y Racing de Santander
Osasuna:
- Enrique Barja (lesión muscular)
- Aimar Oroz (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Raúl García de Haro (lesión isquiotibial)
- Romain Del Castillo (lesión en el muslo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Jorge Herrando (lesión muscular)
- Asier Bonel (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
Racing de Santander:
- Manu Hernando (ausencia)
- Simon Eriksson (lesión de hombro)
La previa de Osasuna y Racing de Santander: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 06:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio El Sadar
- Historial: 31 cruces — Osasuna ganó 7, Racing de Santander ganó 16 y empataron 8
- Último antecedente: 24/07/2026: Osasuna 2-0 Racing de Santander
- Próximo partido de Osasuna: vs. Sevilla, lunes 26 de octubre
- Próximo partido de Racing de Santander: vs. Espanyol, sábado 24 de octubre