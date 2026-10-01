Alineaciones de Ucrania e Irlanda del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Ucrania e Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Ucrania vs. Irlanda del Norte este viernes 2 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Ucrania e Irlanda del Norte

Ucrania viene de empatar 0-0 con Georgia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Irlanda del Norte viene de empatar 0-0 con Hungría y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ucrania e Irlanda del Norte

Ucrania (3-5-2): Anatoliy Trubin, Taras Mykhavko, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Bogdan Mykhaylychenko, Maksym Khlan, Yehor Nazaryna, Volodymyr Brazhko, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Matviy Ponomarenko.

Irlanda del Norte (3-4-2-1): Pierce Charles, Ciaron Brown, Ruairi McConville, Tom Atcheson, Isaac Price, Patrick Kelly, Justin Devenny, Ethan Galbraith, Shea Charles, Trai Hume, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.

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Suplentes de Ucrania: Georgiy Yermakov, Eduard Sarapiy, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk, Mykola Shaparenko, Vladyslav Vanat, Viktor Tsygankov, Vladyslav Veleten, Oleksandr Pikhalyonok, Oleksandr Nazarenko, Dmytro Riznyk, Valerii Bondar, Oleh Ocheretko.

Suplentes de Irlanda del Norte: Terry Devlin, Michael Forbes, Dion Charles, Ceadach O'Neill, Paul Smyth, Conor Hazard, Kieran Morrison, Paddy McNair, Braiden Graham, Brodie Spencer, Josh Magennis, Bailey Peacock-Farrell.

La previa de Ucrania e Irlanda del Norte: todo lo que hay que saber

Día: viernes 2 de octubre

viernes 2 de octubre Hora: 12:45 (hora de México)

12:45 (hora de México) Historial: 6 cruces — Ucrania ganó 3, Irlanda del Norte ganó 1 y empataron 2

6 cruces — Ucrania ganó 3, Irlanda del Norte ganó 1 y empataron 2 Último antecedente: 03/06/2021: Ucrania 1-0 Irlanda del Norte

03/06/2021: Ucrania 1-0 Irlanda del Norte Próximo partido de Ucrania: vs. Hungría, lunes 5 de octubre

vs. Hungría, lunes 5 de octubre Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Georgia, lunes 5 de octubre