El mediocampista con pasado en el América no pasa por su mejor presente en el futbol español y preocupa de cara al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo dejó al América en este 2026 con el objetivo de cumplir su sueño de regresar al futbol europeo y tener revancha en el máximo nivel. El mediocampista mexicano-español despertó mucha expectativa tras confirmarse su llegada al Real Betis de España.

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El equipo andaluz apostó por su nivel después de lo mostrado en la Liga MX y, durante sus primeros partidos, comenzó de gran manera. Fidalgo sumó minutos importantes, fue titular en varios encuentros y llegó a convertirse en una pieza habitual dentro del esquema del equipo.

Además, Betis consiguió clasificarse a la UEFA Champions League después de 21 años. De esta manera, Álvaro Fidalgo tendrá la oportunidad de disputar por primera vez el torneo de clubes más importante del mundo a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, el presente del mediocampista cambió de forma inesperada en las últimas semanas. A menos de un mes del Mundial 2026, Fidalgo no salió de la banca en los últimos tres partidos y perdió mucho protagonismo dentro del plantel español.

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Actualmente, el volante suma 696 minutos en 20 partidos disputados con el Betis. Además, solamente jugó 46 minutos en los últimos ocho encuentros de liga, acumula nueve partidos sin acción, registra un gol y todavía no pudo aportar asistencias.

Preocupa a México: Fidalgo llegaría al Mundial 2026 con poco rodaje

La situación genera preocupación en México pensando en el Mundial 2026, donde se esperaba que Álvaro Fidalgo fuera uno de los titulares del equipo nacional. Su falta de continuidad en Betis podría afectar su ritmo futbolístico de cara a la máxima cita internacional.

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