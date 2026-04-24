Real Betis y Real Madrid empataron 1-1 en el Estadio La Cartuja por la Jornada 33 de LaLiga de España 2025-26. El Merengue no tenía margen de error y llegó hasta el final con el triunfo en el bolsillo, pero un gol de Héctor Bellerín a los 94 minutos le devolvió la paridad al marcador.