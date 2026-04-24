Real Betis y Real Madrid empataron 1-1 en el Estadio La Cartuja por la Jornada 33 de LaLiga de España 2025-26. El Merengue no tenía margen de error y llegó hasta el final con el triunfo en el bolsillo, pero un gol de Héctor Bellerín a los 94 minutos le devolvió la paridad al marcador.
Real Betis se lo empató agónicamente a Real Madrid y Barcelona tiene LaLiga en bandeja
El Merengue no pudo llevarse los tres puntos en su visita al Estadio La Cartuja por la Jornada 33. Goles, resumen y todas las incidencias del partido.
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Hasta aquí la cobertura de Real Betis vs. Real Madrid. Nos volvemos a encontrar en el próximo partido.
¡Final del partido!
Real Betis 1-1 Real Madrid. Con este resultado, Barcelona se acerca más al título.
45'+4' ST: GOOOOOOOOOOOOL DE BETIS
Héctor Bellerín marcó el empate en la última jugada del partido y le entrega en bandeja LaLiga al Barcelona.
🚨🇪🇸 HECTOR BELLERIN HAS EQUALIZED IN THE 94TH MINUTE FOR REAL BETIS!— Soccer Entertainment (@com_josiah) April 24, 2026
Real Betis 1-1 Real Madrid. pic.twitter.com/zXgHE6KvzP
45' ST: Se van a jugar tres minutos más
Poco tiempo añadido por el árbitro del encuentro. Real Madrid se acerca al triunfo.
40' ST: ¡Se lo perdió Vinicius!
El brasileño se metió en el área con balón dominado y quedó en una posición inmejorable para definir, pero su tiro fue muy débil y a la ubicación del portero de Betis.
35' ST: ¡Mbappé pidió el cambio!
El francés hizo el gesto al banco de suplentes y fue reemplazado por Gonzalo. Sin embargo, se retiró por sus propios medios así que todo se trataría de una pequeña molestia.
21' ST: Lunin vuelve a salvar al Madrid
El portero le negó el gol a Cucho Hernández tras una nueva pérdida de Thiago en el área.
29' ST: Nueva tapada de Lunin
Andriy desvió el balón al tiro de esquina tras un remate de Natan desde adentro del área.
9' ST: GOOOOOOOOL DE REAL MADRID.... pero no vale
Mbappé marcó el 2-0 tras un centro de Alexander-Arnold de tres dedos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.
1' ST: Segundo tiempo en marcha
Comenzó el segundo tiempo con el ingreso del Cucho Hernández en Betis.
Final del primer tiempo
Real Madrid la sacó barata y se marchó al descanso en ventaja gracias al gol de Vinicius.
45'+4' PT: Se lo vuelve a perder Betis
Fornals se hizo el espacio en el área y remató de derecha, pero nuevamente el balón se fue por arriba del travesaño.
45'+1' PT: Doble tapada de Lunin que ya es figura
El portero achicó bien a Bakambu y luego le volvió a negar el gol a Antony en la misma jugada.
45' PT: Intentó Fidalgo desde media distancia
El mexicano buscó sorprender a Lunin con un remate de afuera del área y el tiro se fue apenas desviado.
44' PT: ¡LUNIN SALVÓ A REAL MADRID!
El ucraniano la envió al tiro de esquina tras un error en salida de Thiago que dejó al Merengue mal parado.
WHAT A SAVE BY LUNIN!!#RealBetisRealMadridpic.twitter.com/Yl0gPLKdw1— StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) April 24, 2026
40' PT: Amarilla para Dean Huijsen
El defensa de Real Madrid derribó a Antony con una barrida sobre la banda y también fue amonestado.
38' PT: Primera tarjeta amarilla del partido
Amrabat recibió la cartulina amarilla luego de cortar un ataque prometedor de Real Madrid a la altura de la mitad de la cancha.
38' PT: No le sale nada a Mbappé
El atacante francés de Real Madrid no está pudiendo concretar jugadas de ataque y está perdiendo la mayoría de los duelos con los defensores de Betis.
34' PT: Cerca Bellingham de volea
El portero de Betis impidió el segundo tanto de Real Madrid con la punta de los dedos cuando Jude Bellingham ya se preparaba para celebrar.
23' PT: ¡Polémica! ¿Era penal para Real Madrid?
El Merengue reclamó una mano en el área que no se cobró por un supuesto fuera de juego previo de Jude Bellingham. No obstante, el británico no se encontraba en off-side a simple vista, pero Betis reanudó rápido antes de cualquier revisión.
Pas de penalty parce que c’est la même que Tchouameni lors du clasico— Loguito Fcb (@Loguito6) April 24, 2026
Motif : il y’avait Courtois derrière
On se marre pic.twitter.com/0zdJWJm4Sk
17' PT: GOOOOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID
Vinicius aprovechó un rebote largo del portero tras un remate de Federico Valverde y definió de zurda.
GOL DE VINICIUS— Rey Cantú (@reycantu21) April 24, 2026
Dispara Valverde de larga distancia y en el rebote define el brasileño. pic.twitter.com/djeW4GwHUX
13' PT: Nuevamente lo tuvo Mbappé
Kylian recibió un balón largo de Trent Alexander-Arnold e intentó sorprender con un remate de empeine. No obstante, tomó el esférico de muy abajo y el tiro se fue muy elevado.
8' PT: Mbappé tuvo la oportunidad de marcar el primero
Brahim encontró a Kylian con un centro al palo alejado, pero el francés no pudo llegar cómodo para darle dirección a su remate con pierna derecha y el balón impactó en el lado incorrecto de la red.
4' PT: ¡Casi gol en contra de Betis!
Real Madrid estuvo cerca de marcar el primero tras una mala comunicación entre la defensa y el portero bético.
1' PT: COMENZÓ EL PARTIDO
El árbitro hizo sonar su silbato y ya rueda el balón en el Estadio La Cartuja.
¡Equipos al campo de juego!
Los futbolistas titulares ya están en el verde césped para el inicio del encuentro.
Los jugadores ya calientan en el campo
Se pusieron en marcha los movimientos precompetitivos antes del inicio del encuentro.
✨ @BellinghamJude ✨ pic.twitter.com/YjFxsM8GBh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2026
Solo falta media hora para el silbatazo inicial
En 30 minutos comenzará el partido.
¿Quién será el árbitro del partido?
El silbante designado para el duelo entre Real Betis y Real Madrid es César Soto Grado.
¿A qué hora comienza Betis vs. Real Madrid?
- 16:00 horas: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile
- 15:00 horas: Bolivia, Venezuela
- 14:00 horas: Colombia, Ecuador, Perú
- 13:00 horas: México (Centro)
Aplastante antecedente a favor de Real Madrid
Estos equipos se cruzaron por última vez el pasado 4 de enero de 2026, también por LaLiga, en el Santiago Bernabéu. El resultado ese día fue 5-1 a favor del Merengue con un triplete de Gonzalo García.
CON FIDALGO: Así forma Betis
- Valles
- Bellerin
- Bartra
- Natan
- Ricardo
- Amrabat
- Fornals
- Fidalgo
- Antony
- Ez Abde
- Bakambu
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 24, 2026
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisRealMadrid!#DíaDeBetis pic.twitter.com/D5hT7EKw84
Alineación confirmada de Real Madrid
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2026
🆚 @RealBetis
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/lCUvuxXaH7
- Lunin
- Alexander-Arnold
- Rüdiger
- Huijsen
- Mendy
- Bellingham
- Valverde
- Thiago
- Brahim
- Mbappé
- Vinicius
Bieeeeeeeenvenidos a Real Betis vs. Real Madrid
Comienza la cobertura del partido correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga de España.