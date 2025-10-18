Cristiano Ronaldo se hizo presente en el partido de este sábado de Al-Nassr contra Al-Fateh por la Saudi Pro League. A pesar de haber jugado los dos encuentros con Portugal de la Fecha FIFA, el luso fue titular con su equipo en el regreso a la competencia.

Publicidad

Publicidad

Al-Nassr le ganó por 5-1 a Al-Fateh y se mantiene como líder de la Saudi Pro League con 100% de efectividad luego de cinco victorias en cinco jornadas disputadas. Cristiano Ronaldo convirtió un verdadero golazo en el partido de este sábado.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pago del mundo, qué lugar ocupa Lionel Messi en el ránking

Lo curioso, y que muestra la personalidad y la mentalidad del luso, es que el gol del delantero llegó un minuto después de haber fallado un penal. Con el resultado 1-1 y luego de ese error, Cristiano Ronaldo mandó el balón al ángulo de la portería para el 2-1 de Al-Nassr.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Luego, su compatriota Joao Félix estiró la diferencia y el compañero de Cristiano Ronaldo consiguió un triplete en el juego de este sábado ante Al-Fateh. Con esta anotación, el crack de 40 años llegó a su gol número 949 en competiciones oficiales y se quedó a 51 de los 1000 goles.

Además, con la anotación de este sábado, Cristiano Ronaldo llegó a los 105 goles con Al-Nassr. El delantero portugués hasta el momento logró 6 tantos con el conjunto de Arabia Saudita en 7 partidos disputados y el luso seguirá aumentando sus registros.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi?

Lionel Messi por el momento tiene 886 tantos en su carrera, por lo que aún está lejos tanto de Cristiano Ronaldo como de los 1000 goles. El argentino también tendrá este sábado la oportunidad de sumar al menos una celebración en el partido de Inter Miami contra Nashville.

Publicidad