La Premier League aseguró que la IFAB aprobó el ensayo que implementarán todas las ligas de Inglaterra a partir de la próxima temporada.

La IFAB (International Football Association Board) se ha concentrado en los últimos meses en implementar nuevas reglas que ayuden a agilizar el juego, a evitar demoras de los jugadores y que no simulen lesiones, entre otros aspectos. Las mismas ya se vieron en el Mundial 2026.

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En este sentido, una zona gris en la nueva reglamentación está relacionada con los porteros cuando se arrojan al suelo para obtener algún tipo de ventaja. Para evitar esto es que todas las asociaciones de Inglaterra, incluyendo la Premier League, se unieron para crear un nuevo método para evitar esta demora de los arqueros.

Los detalles de la nueva regla

Pro Ref, la organización que maneja a los árbitros de la Premier League, comentó que la IFAB aprobó este ensayo que se utilizará en la próxima temporada. En la nueva regla si un portero se tira al suelo para pedir atención médica, inmediatamente un jugador de campo elegido por el entrenador tendrá que salir al menos un minuto del campo.

La Premier League busca evitar demoras en el juego (Getty Images)

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El entrenador de dicho equipo tiene 10 segundos para elegir al jugador de campo que debe salir luego de que el portero se arroje al suelo. En caso de no seleccionar a ningún futbolista, el capitán del mismo será automáticamente el encargado de abandonar el campo al menos un minuto.

¿Hay excepciones?

Lógicamente hay excepciones en esta regla y la misma no se implementará si se cobra un tiro libre por una falta sobre el portero y este necesita atención médica inmediata, o si el portero y un jugador de campo han chocado y necesitan atención médica, o si el portero está sangrando.

Aunque mucho depende de cada liga, en ocasiones el portero se tira al suelo con el objetivo de perder tiempo, frenar el ímpetu del rival o permitir que todos los jugadores de campo se dirijan al área técnica para recibir instrucciones tácticas de su entrenador. Esta nueva regla trata de evitar esto para no crear una interrupción en el juego.

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En síntesis