¿Cómo se define al campeón de la Liga de Arabia Saudita si Al-Nassr y Al-Hilal igualan en puntos?

La Saudi Pro League puede definirse por desempate olímpico si Al-Nassr y Al-Hilal terminan igualados en puntos. En ese escenario, el equipo de Cristiano Ronaldo no tendría ventaja en la definición.

La definición de la Saudi Pro League entra en su momento más caliente y muchos fanáticos comenzaron a preguntarse qué ocurrirá si Al-Nassr y Al-Hilal terminan igualados en puntos al finalizar la última jornada. Con Cristiano Ronaldo peleando el campeonato hasta el final, el reglamento vuelve a tomar protagonismo.

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A diferencia de otras ligas donde primero cuenta la diferencia de gol, en Arabia Saudita el criterio principal de desempate es el famoso “desempate olímpico”. Esto significa que la posición final se define a partir de los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

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En este caso, el panorama favorece claramente a Al-Hilal. Durante la temporada, el equipo disputó dos partidos frente a Al-Nassr y logró sacar ventaja en el historial entre ambos clubes, algo que puede terminar siendo decisivo en la pelea por el título.

Al-Hilal ganó uno de los clásicos frente al equipo de Cristiano Ronaldo, mientras que el otro encuentro terminó empatado. Por esa razón, si ambos equipos finalizan la liga con la misma cantidad de puntos, el campeón automáticamente será Al-Hilal gracias al desempate por enfrentamientos directos.

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Al-Nassr necesita el triunfo para ser campeón

Esta situación obliga a Al-Nassr a intentar conseguir una victoria en la última jornada para evitar depender de otros resultados. El equipo de Cristiano sabe que un empate podría complicarlo seriamente si Al-Hilal logra sumar de a tres en su partido.

Desde las 12:00 hs, el equipo de Jorge Jesús recibe a Damac en su estadio y buscará conseguir el título. CR7 todavía no fue campeón en Arabia y hoy tiene la gran oportunidad.

En sintesis

El delantero portugués Cristiano Ronaldo compite con Al-Nassr por el título de la Saudi Pro League.

compite con Al-Nassr por el título de la Saudi Pro League. El reglamento en Arabia Saudita prioriza el desempate olímpico por sobre la diferencia de goles.

por sobre la diferencia de goles. El club Al-Hilal será campeón en caso de empate en puntos por sus enfrentamientos directos.