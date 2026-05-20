La falta de respeto de Cruz Azul al América Femenil

El pasado domingo el Club América Femenil se consagró con el título del Clausura 2026 ganándole a Rayadas. Ahora, este jueves el conjunto de Cruz Azul varonil tendrá que disputar la Final de ida en el mismo Estadio Ciudad de los Deportes en busca de su título, pero tuvieron una falta de respeto ante la escuadra azulcrema.

Publicidad

Y es que justamente después de que se obtuviera este campeonato que tanto estuvieron esperando en el Nido, se dio a conocer que este ya sería el estadio oficial del América Femenil, puesto que debido a que el siguiente semestre Cruz Azul, las Águilas y Atlante varoniles jugarán en el Estadio Banorte (Azteca) será complicado que puedas ajustar calendarios.

La falta de respeto de Cruz Azul hacia América Femenil

Ante ello, desde hace ya unos meses todo estaba pintado de los colores azulcrema en este recinto, además de que habían colocado los logos de sus marcas y sobre todo, el escudo del equipo. Pero previo a la final entre La Máquina y Pumas, el equipo celeste comenzó a hacer modificaciones para disputar este duelo.

Este martes se filtraron imágenes de cómo bajaban botes de pintura y demás utensilios para hacer cambios en el recinto. Varias fuentes confirmaron que la idea era colocar las marcas del equipo celeste en el recinto y además pintar los vestidores y colocar su escudo, por lo que aficionados de las Águilas se mostraron molestos.

Publicidad

Aunque no hay imágenes aún del interior de los vestidores, los aficionados azulcremas se mostraron muy molestos por esta falta de respeto que tuvo Cruz Azul con las actuales campeonas, en la espera de que acabando su encuentro y antes de que se juegue el otro torneo, puedan reparar esos cambios que realizaron.

En síntesis