Gol del Gamba Osaka no debió contar

Este sábado todo apuntaba a que el Al-Nassr podría obtener un título en la Champions League 2 ante el Gamba Osaka. Y es que después de lo que pasó a media semana donde se quedaron cerca de levantar el campeonato de la Saudí Pro League y ver la reacción de Cristiano Ronaldo, tanto él como el equipo saldrían a buscar el título hoy.

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Pero el partido terminó con un 1-0 a favor del Gamba, así, por la mínima le arrebataron la corona a la escuadra de CR7. Justo, una de las imágenes que más se reprodujo tras esta derrota fue la del “Bicho” saliendo con molestia con rumbo al vestidor y aunque todo apuntaba a que lo mostrado era hacia su equipo, al parecer fue hacia el árbitro.

¿Por qué no debió contar el gol del Gamba Osaka?

Y es que en redes sociales, después de que terminara el encuentro, se dio a conocer un video en el que se muestra como en la jugada previa al gol, el jugador del Osaka, Isaam Jebali mete la mano y pega en la pelota, por lo que en ese momento se debió parar la jugada, pero terminó con la anotación de Deniz Hümmet.

Según con lo informado en redes el experto en arbitraje, Fahd Al-Mirdasi mencionó lo siguiente: “El gol de Gamba Osaka no es válido debido a una infracción por mano intencional antes del gol y se supone que el árbitro del video intervenga para anular el gol”. Pero al final se tomó la anotación como buena y los llevó al título.

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🚨🚨🚨🚨 الخبير التحكيمي – فهد المرداسي:



هدف غامبا أوساكا غير صحيح لوجود مخالفة لمسة يد متعمدة قبل الهدف والمفترض تدخل حكم الفيديو لإلغاء الهدف



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pic.twitter.com/ye8PuJmbjF — بيان النصر (@ByanNassr) May 16, 2026

Tal fue la molestia de Cristiano Ronaldo que ya no salió con su equipo para recibir la medalla del segundo lugar, haciendo ver que no le había gustado el resultado, por lo menos lo que muchos interpretaron, pero habría sido por lo que se marcó, aunque cabe mencionar que cuando cae el gol, él no se percata de esta mano antes dicha.

En síntesis

El Gamba Osaka venció 1-0 al Al-Nassr con un gol de Deniz Hümmet.

venció 1-0 al Al-Nassr con un gol de Deniz Hümmet. El delantero Cristiano Ronaldo no salió con su equipo a recibir la medalla de segundo lugar.

no salió con su equipo a recibir la medalla de segundo lugar. El experto Fahd Al-Mirdasi afirmó que el gol del título no debió ser válido.