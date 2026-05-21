¿Si gana Al-Nassr es campeón? Qué resultado necesita Cristiano Ronaldo para conquistar la liga de Arabia Saudita

El crack portugués va por su primer título en Arabia Saudita y depende de sí mismo para poder conseguirlo.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr recibe a Damac por la última jornada de la Saudi Pro League en búsqueda de ser el campeón de la temporada. El equipo de Cristiano Ronaldo estuvo a nada de conseguirlo en la jornada anterior, pero Al-Hilal se lo empató sobre el final y dejó en suspenso toda la definición.

Publicidad

Encuesta¿Cristiano Ronaldo será campeón hoy? ¿Cristiano Ronaldo será campeón hoy? YA VOTARON 0 PERSONAS

A pesar de ese golpe, Al-Nassr todavía depende de sí mismo para quedarse con el título. El conjunto de Cristiano Ronaldo llega a esta última jornada sabiendo que una victoria puede darle el campeonato y salvar una temporada que tuvo momentos muy complicados.

Hace apenas unos días, el equipo sufrió otro duro golpe tras perder la final de la AFC Champions League Two frente a Gamba Osaka. La derrota dejó muy afectado al plantel y especialmente al crack portugués, que terminó visiblemente frustrado tras perder una nueva oportunidad de levantar un trofeo.

Sin embargo, este encuentro ante Damac aparece como el más importante del año para Al-Nassr. La posibilidad de conquistar la liga saudí vuelve a poner al equipo en el centro de la escena y le da una chance enorme de cerrar la temporada con una alegría importante.

Publicidad

Cristiano Ronaldo también se juega mucho en lo personal. El portugués quiere sumar lo que sería su primer título en Arabia Saudita y demostrar que todavía puede liderar a su equipo.

Los resultados que necesita Al-Nassr para ser campeón

Si Al-Nassr derrota a Damac, será campeón de la Saudi Pro League sin depender de ningún otro resultado. El equipo de Cristiano Ronaldo tiene el destino en sus manos y sabe que una victoria le asegurará automáticamente el trofeo.

Si pierde y Al-Hilal gana su encuentro, Al-Nassr terminará como subcampeón. Ese escenario dejaría al equipo sin el objetivo principal de la temporada y aumentaría todavía más las críticas tras la reciente derrota en la final continental.

Publicidad

Cualquier empate o derrota de Al-Hilal convertirá a Al-Nassr en campeón más allá del resultado que consiga frente a Damac. Pero existe un escenario especial que puede definir todo por detalles mínimos.

Si Al-Nassr empata y Al-Hilal gana, ambos equipos terminarán igualados en puntos. Sin embargo, el campeón será Al-Hilal porque el criterio de desempate en Arabia Saudita se define por los enfrentamientos directos entre ambos clubes: Al-Hilal ganó uno de los partidos y el otro terminó empatado.

En sintesis

El astro portugués Cristiano Ronaldo busca consagrarse campeón del torneo local con el club Al-Nassr.

busca consagrarse campeón del torneo local con el club Al-Nassr. El conjunto Al-Nassr se enfrenta ante Damac por la última jornada de la Saudi Pro League.

se enfrenta ante Damac por la última jornada de la Saudi Pro League. El club Al-Hilal será campeón si iguala en puntos con Al-Nassr por enfrentamientos directos.