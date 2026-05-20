Descubre cuál es el panorama del equipo del 'Bicho' para la definición del campeonato. ¿Será campeón?

Después del golpazo sufrido en la Champions League, el Al-Nassr se jugará su última ficha para poder ganar un título en esta temporada 2025-26. Este jueves, recibirá al Damac FC, en el juego más trascendental del semestre para el equipo: será la última jornada de la Saudi Pro League. Llegó el momento de la definición del campeón del torneo.

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En la antesala de esta fecha final del campeonato, el equipo que tiene como capitán a Cristiano Ronaldo marcha en el 1° lugar de la tabla de posiciones, con 83 puntos. Con un saldo de veintisiete triunfos, dos empates y cuatro derrotas, Al-Nassr observa a todos desde arriba pero aún no pudo consagrarse y corre riesgo de no hacerlo.

En esta jornada decisiva del certamen doméstico, el otro candidato al trofeo, Al-Hilal, se ubica en la 2° colocación del torneo, con 81 unidades, a dos del Al-Nassr. Este escolta de la campaña, por su parte, visitará al Al-Fayha FC, en un partido que se llevará a cabo en simultáneo al otro juego, para no darle ventaja a ninguno de los dos.

CR7, harto de chocar contra la piedra, va por el título [Foto: Getty]

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Qué pasa si Al-Nassr pierde con Damac FC por la Saudi Pro League 2025-26:

En caso de una derrota del conjunto de Cristiano Ronaldo, ya no dependerá de sí mismo y su suerte con el título dependerá del resultado de Al-Hilal ante Al-Fayha FC:

Si Al-Nassr pierde y Al-Hilal no gana, CR7 será campeón del torneo.

del torneo. Si Al-Nassr pierde y Al-Hilal gana, CR7 será subcampeón del torneo.

Qué pasa si Al-Nassr empata con Damac FC por la Saudi Pro League 2025-26:

De lograr una igualdad del equipo de Cristiano Ronaldo, tampoco dependerá de sí mismo y su suerte dependerá igualmente del resultado de Al-Hilal ante Al-Fayha FC:

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Si Al-Nassr empata y Al-Hilal no gana, CR7 será campeón del torneo.

del torneo. Si Al-Nassr empata y Al-Hilal gana, CR7 será subcampeón del torneo (el cruce directo es el primer criterio de desempate en puntos – Al Hilal le ganó uno a Al Nassr).

Qué pasa si Al-Nassr le gana a Damac FC por la Saudi Pro League 2025-26:

Si el cuadro de Cristiano Ronaldo consigue una victoria, Al-Nassr será campeón sin importar cuál sea el resultado de Al-Hilal ante Al-Fayha FC. En este caso, superaría a su rival en puntos y eso lo coronaría como ganador de este torneo.

Cuándo y a qué hora juegan Al-Nassr vs. Damac FC por la Saudi Pro League:

El partido Al-Nassr vs. Damac FC tendrá lugar este jueves 21 de mayo, en el estadio Al-Awwal Park, por la última jornada de la Saudi Pro League 2025-26. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 12.00 horas del Centro de México, en la misma franja horaria que el juego entre Al-Hilal y Al-Fayha.

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Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Damac FC por TV y online en México:

El partido Al-Nassr vs. Damac FC se podrá seguir en directo a lo largo y ancho del país, en forma exclusiva, a través de dos únicas pantallas. Por televisión, será transmitido por medio de la señal de cable de pago de FOX, por streaming, se pasará por medio de la plataforma online FOX One. Por su parte, el duelo Al-Fayha vs. Al-Hilal irá sólo por FOX One en simultáneo.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Saudi Pro League 2025-26: