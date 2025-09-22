Las mejores ligas de Europa están de regreso. Esto quiere decir que los equipos más importantes del Viejo Continente ya compiten entre sí para consagrarse campeones en sus respectivos países, pero también hay una segunda lucha a nivel individual: la de la Bota de Oro.

Este trofeo premia al mejor goleador de la temporada (no del año calendario) en Europa, con el valor agregado de que solamente se contabilizan los tantos marcados en el torneo doméstico a nivel club. Es decir, no entran en juego los convertidos en competiciones como la UEFA Champions League, ni mucho menos los logrados con selecciones nacionales.

El último ganador de este trofeo fue Kylian Mbappé, pero el delantero francés del Real Madrid no lo tendrá nada fácil para defender su título. Y es que, aunque Donatello inició la temporada con el pie derecho y es el máximo goleador de LaLiga de España, lo cierto es que está por debajo de un arrasador Harry Kane.

Tabla de goleo de la Premier League 2025-26

Tabla de goleo de LaLiga de España 2025-26

Tabla de goleo de la Serie A 2025-26

Tabla de goleo de la Bundesliga 2025-26

Tabla de goleo de la Ligue 1 2025-26

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.

¿Cómo está la tabla de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 22 de septiembre?