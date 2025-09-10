A sus 34 años de edad, Raúl Jiménez puede decir que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera futbolística: a la posibilidad de continuar en la liga más competitiva del planeta, el ‘Lobo’ le sumó que pudo recuperar el protagonismo en la Selección Mexicana, uno de los grandes anhelos que tenía en la meseta que tuvo tiempo atrás su trayectoria.

En el horizonte, la meta más inmediata que tiene es el Mundial 2026: el experimentado centrodelantero tiene prácticamente asegurada su presencia en la cita máxima por su incidencia en la escuadra nacional, salvo que una lesión pudiese hacerlo a un lado. Si no, a ese evento apunta el nacido en Tepeji como su siguiente gran objetivo deportivo.

Pensando justamente en llegar de la forma más adecuada a la Copa del Mundo fue que en su momento tomó la decisión de permanecer en Fulham hasta junio del año próximo, extendiendo por una temporada el vínculo que se vencía esta mitad de 2025. Así, se garantizó seguir jugando al más alto nivel en los meses previos al torneo de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Raúl Jiménez, un emblema de la Selección Mexicana [Foto: Getty]

El futuro de Raúl Jiménez después del Mundial 2026:

De acuerdo a la información del reconocido periodista Gibran Araige, cercano al seno íntimo de la Selección Mexicana, está la posibilidad de que Raúl regrese a México para jugar en el Club América en el corto plazo. De hecho, dio a conocer un gesto que recientemente tuvo el atacante señalando que esas son sus intenciones para el cierre de su carrera.

Según el último informe del reportero, antes de firmar la renovación de contrato con Fulham unos meses atrás, Jiménez rechazó una oferta multimillonaria de un equipo regiomontano (Tigres UANL o Monterrey, aunque no mencionó cuál de los dos), manifestándole a ese pretendiendo que de volver al futbol mexicano dentro de poco lo hará en las ‘Águilas’.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras el amistoso ante Corea del Sur?

El corresponsal sostuvo que la propuesta del conjunto del Norte a Raúl Jiménez era prácticamente ‘tú pon el número en el cheque y cerramos’, ya que cuando esas instituciones se deciden a ir por un futbolista no cuidan la billetera y están dispuestos a todo. Sin embargo, la negativa del futbolista surgido en el Nido fue inmediata por su pasado en América.

Bajo estas circunstancias, y contemplando que el ‘Lobo’ finalizará el Mundial con 35 años, un retorno a la Liga MX se impone como una alternativa concreta, para ser el último contrato largo del goleador antes de poner fin a una trayectoria intachable. Lógicamente, la expectativa creció inmediatamente en la afición azulcrema, que no tardó en comenzar a enviarle mensajes.

ver también ¿Muy conservador? David Faitelson advirtió a Javier Aguirre a un año del Mundial 2026

Actualmente, Raúl Jiménez pasa por un presente inmejorable, con 7 goles en sus últimas 13 presentaciones entre Fulham y la Selección Mexicana: es más, viene de anotar un tanto para el ‘Tri’ en la última jornada FIFA en el amistoso ante Corea del Sur. Ahora, camino a Inglaterra para la continuidad de la Premier League, sabe que en el América lo esperan con los brazos abiertos.

Publicidad

Publicidad