Festeja Cristiano Ronaldo: Las posiciones de la Saudi Pro League tras el empate entre Al-Hilal y Al-Ahli

La tabla de posiciones de la Primera División de Arabia Saudita tras la igualdad sin goles entre el conjunto azul y el albiverde.

Por Agustín Zabaleta

La Jornada 20 de la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League marcha a buen ritmo y en esta jornada de lunes se llevaron a cabo varios partidos. Se destaca la victoria de Al-Nassr de visitante ante Al-Riyadh y el empate sin goles entre Al-Hilal y Al-Ahli.

Los resultados del lunes en la Saudi Pro League 2025-26

Este lunes hubo tres compromisos con un saldo de una victoria, de visitante, y dos igualdades.

  • Al-Riyadh 0-1 Al Nassr (Mané-40′-)
  • Al-Okhdood (Narey-4′-) 1-1 Neon Sports (Lacazette-85′)
  • Al-Hilal 0-0 Al-Ahli

Con estos resultados, la parte de arriba de la tabla de posiciones se movió y la lucha por el campeonato se ajustó aún mucho mas. A excepción de Al-Ittihad, todos los equipos bajo el ala del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) están luchando por el título.

¿Cuál es el líder de la Saudi Pro League 2025-26?

Con los resultados hasta la fecha, Al-Hilal se mantiene como único líder del certamen con 47 unidades, mientras que Al-Nassr es el escolta apenas un punto por debajo. El podio lo cierra Al-Ahli con 44, muy cerca. Con 40, pero expectante, quedó Al-Qadsiyah, que aún no jugó su duelo.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Saudi Pro League 2025-26:

¿Qué partidos se jugarán el martes 3 de febrero en la Saudi Pro League 2025-26?

La Jornada 20 aún no terminó y este martes 3 de febero seguirá la fecha con tres compromisos. Lo horarios corresponden a Ciudad de México:

  • Damac vs. Al-Kholood:  9:40 horas, en el Al-Mahalah Stadium
  • Al-Ettifaq vs. Al-Taawon: 11:30 horas, en el Prince Mohammad bin Fahd Stadium
  • Al-Khaleej vs. Al-Qadsiyah: 11:30 horas, en el Al-Khaleej Club Stadium
