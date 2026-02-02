¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Riyadh vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League?

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido entre Al-Riyadh y Al-Nassr por la Saudi Pro League no pasó desapercibida. En un momento clave del campeonato, con su equipo a solo tres puntos del líder Al-Hilal, el portugués decidió no ser parte del encuentro y encendió las alarmas dentro del futbol saudí.

Lejos de tratarse de una lesión o una cuestión física, la decisión está ligada a un profundo malestar interno del delantero con el rumbo que viene tomando el proyecto deportivo. CR7 considera que algunas decisiones estructurales recientes afectan directamente la competitividad del torneo y, en consecuencia, el esfuerzo que realiza Al-Nassr por pelear el título.

El portugués entiende que su club no ha contado con las mismas facilidades que otros equipos a la hora de reforzarse, algo que se refleja tanto en el mercado de pases como en el armado de los planteles. Esa sensación de desigualdad fue creciendo con el correr de las semanas y terminó influyendo en su postura actual.

En el entorno del futbolista aseguran que Ronaldo no está conforme con cómo se gestiona el equilibrio deportivo de la liga. Desde su mirada, ciertas operaciones de alto impacto benefician de manera directa a un solo competidor, condicionando la lucha por el campeonato.

Cristiano Ronaldo se opone a la llegada de Karim Benzema al Al-Hilal

Uno de los puntos que más incomodidad generó en Cristiano Ronaldo es la posibilidad de que Karim Benzema refuerce al Al-Hilal, actual líder de la Saudi Pro League y rival directo de Al-Nassr en la pelea por el título. El portugués no ve con buenos ojos que una figura de ese calibre se sume al equipo que hoy está en la cima de la tabla.

¿El motivo? Desde su perspectiva, ese movimiento rompe el equilibrio competitivo del torneo actual y amplía aún más la brecha entre los clubes que cuentan con mayor respaldo y aquellos que deben negociar con más restricciones.

