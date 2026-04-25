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Getafe 0-2 Barcelona, por LaLiga de España 2025-26: goles, resumen y más

Los Blaugranas le sacaron 11 puntos de ventaja a Real Madrid y quedaron a un paso del título liguero. Puede ser campeón la próxima semana.

Robert Lewandowski remata en el partido contra Getafe
© Getty ImagesRobert Lewandowski remata en el partido contra Getafe

Barcelona dio un nuevo paso hacia la consagración en LaLiga de España 2025-26. Los culés vencieron por 2-0 a Getafe (Fermín y Rashford) en condición de visitante y ahora lideran el campeonato con 11 puntos de ventaja sobre Real Madrid a falta de cinco jornadas.

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Hasta aquí la transmisión minuto a minuto de Getafe vs. Barcelona.

Finaaaaaaaaaaaaaaal del partido

Barcelona ganó por 2-0 ante Getafe y sacó una diferencia de 11 puntos.

90'+2' ST: Se lo perdió Casadó en el final

El futbolista de Barcelona tuvo una chance inmejorable de marcar el tercero, pero su tiro se fue muy elevado.

30' ST: GOOOOOOOOL DE BARCELONA

Rashford marcó el segundo para el Barça de contraataque.

27' ST: Cubarsí salvó a Barcelona

El defensa culé evitó el empate enviándola al córner en la línea.

8' ST: Volvió a llegar Barcelona

Koundé cabeceó y estuvo muy cerca de marcar tras un centro de Cancelo.

7' ST: Soria evitó el segundo gol de Barcelona

El portero de Getafe envió el balón al tiro de esquina tras un remate de Dani Olmo a pocos metros de la portería.

1' ST: Segundo tiempo en marcha

Ya se juegan los segundos 45 minutos. Luis Vázquez ingresó en Getafe.

Final del primer tiempo

Silbatazo del árbitro y los equipos a los vestuarios para el descanso.

45' PT: GOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA

Fermín se desmarcó y recibió de Pedri para definir con cara interna. Se adelanta el Barça en el final del primer tiempo.

39' PT: Amarilla para Gavi

El centrocampista de Barcelona llegó tarde a una disputa aérea y fue amonestado.

36' PT: Roony tuvo la más clara del partido

Tras varios minutos sin jugadas de peligro, Roony Bardghji remató de zurda desde adentro del área y su tiro se fue apenas desviado.

11' PT: Sufre Barcelona en el inicio del encuentro

Getafe está metiendo al Barça en su arco a base de empuje y centros.

4' PT: Llegó el Barça con Lewandowski

El delantero polaco se elevó en el área y logró cabecear un centro desde la izquierda, pero el balón se marchó apenas elevado.

1' PT: COMENZÓ EL PARTIDO

Rueda el balón. Getafe y Barcelona se enfrentan por la Jornada 33.

¡Equipos al campo de juego!

Los 22 futbolistas titulares ya se encuentran en el campo para dar inicio al cotejo.

Últimos detalles antes de que comience el partido

Los futbolistas finalizan los movimientos precompetitivos en el El Coliseum antes de saltar al campo para el inicio del encuentro.

Solo faltan 20 minutos para el inicio del partido

En menos de media hora, Hernández Maeso hará sonar su silbato para darle inicio al encuentro.

Sin Lamine Yamal ni Raphinha

Barcelona enfrenta este encuentro sin sus dos máximas figuras en ataque. Lamine Yamal tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Raphinha padece la misma lesión en el muslo derecho desde fines de marzo.

Getafe también confirmó alineación: así forma el local

  • Soria
  • Iglesias
  • Boselli
  • Domingos
  • Djené
  • Davinchi
  • Birma
  • Milla
  • Arambarri
  • Martín
  • Satriano

Alineación confirmada de Barcelona

  • Joan García
  • Cancelo
  • Koundé
  • Cubarsí
  • Gerard Martin
  • Gavi
  • Pedri
  • Fermín
  • Dani Olmo
  • Roony
  • Lewandowski

Bienvenidos a la cobertura de Getafe vs. Barcelona

Acompáñanos en este atractivo partido que podría acercar todavía más al Barça al título.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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