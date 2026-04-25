Barcelona dio un nuevo paso hacia la consagración en LaLiga de España 2025-26. Los culés vencieron por 2-0 a Getafe (Fermín y Rashford) en condición de visitante y ahora lideran el campeonato con 11 puntos de ventaja sobre Real Madrid a falta de cinco jornadas.
Getafe 0-2 Barcelona, por LaLiga de España 2025-26: goles, resumen y más
Los Blaugranas le sacaron 11 puntos de ventaja a Real Madrid y quedaron a un paso del título liguero. Puede ser campeón la próxima semana.
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Hasta aquí la transmisión minuto a minuto de Getafe vs. Barcelona.
Finaaaaaaaaaaaaaaal del partido
Barcelona ganó por 2-0 ante Getafe y sacó una diferencia de 11 puntos.
90'+2' ST: Se lo perdió Casadó en el final
El futbolista de Barcelona tuvo una chance inmejorable de marcar el tercero, pero su tiro se fue muy elevado.
30' ST: GOOOOOOOOL DE BARCELONA
Rashford marcó el segundo para el Barça de contraataque.
🚨🚨| GOAL: FERMIN LOPEZ GIVES BARCELONA THE LEAD!!!— CentreGoals. (@centregoals) April 25, 2026
Getafe 0-1 Barcelonapic.twitter.com/z8ZohcO1hW
27' ST: Cubarsí salvó a Barcelona
El defensa culé evitó el empate enviándola al córner en la línea.
8' ST: Volvió a llegar Barcelona
Koundé cabeceó y estuvo muy cerca de marcar tras un centro de Cancelo.
7' ST: Soria evitó el segundo gol de Barcelona
El portero de Getafe envió el balón al tiro de esquina tras un remate de Dani Olmo a pocos metros de la portería.
1' ST: Segundo tiempo en marcha
Ya se juegan los segundos 45 minutos. Luis Vázquez ingresó en Getafe.
Final del primer tiempo
Silbatazo del árbitro y los equipos a los vestuarios para el descanso.
45' PT: GOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA
Fermín se desmarcó y recibió de Pedri para definir con cara interna. Se adelanta el Barça en el final del primer tiempo.
🚨 Fermín López scores before half time— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 25, 2026
🇪🇸 Getafe 0-1 Barcelonapic.twitter.com/f1ttuSU214
39' PT: Amarilla para Gavi
El centrocampista de Barcelona llegó tarde a una disputa aérea y fue amonestado.
36' PT: Roony tuvo la más clara del partido
Tras varios minutos sin jugadas de peligro, Roony Bardghji remató de zurda desde adentro del área y su tiro se fue apenas desviado.
11' PT: Sufre Barcelona en el inicio del encuentro
Getafe está metiendo al Barça en su arco a base de empuje y centros.
4' PT: Llegó el Barça con Lewandowski
El delantero polaco se elevó en el área y logró cabecear un centro desde la izquierda, pero el balón se marchó apenas elevado.
1' PT: COMENZÓ EL PARTIDO
Rueda el balón. Getafe y Barcelona se enfrentan por la Jornada 33.
¡Equipos al campo de juego!
Los 22 futbolistas titulares ya se encuentran en el campo para dar inicio al cotejo.
Últimos detalles antes de que comience el partido
Los futbolistas finalizan los movimientos precompetitivos en el El Coliseum antes de saltar al campo para el inicio del encuentro.
Solo faltan 20 minutos para el inicio del partido
En menos de media hora, Hernández Maeso hará sonar su silbato para darle inicio al encuentro.
Sin Lamine Yamal ni Raphinha
Barcelona enfrenta este encuentro sin sus dos máximas figuras en ataque. Lamine Yamal tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Raphinha padece la misma lesión en el muslo derecho desde fines de marzo.
Getafe también confirmó alineación: así forma el local
- Soria
- Iglesias
- Boselli
- Domingos
- Djené
- Davinchi
- Birma
- Milla
- Arambarri
- Martín
- Satriano
Adelante, Azulones 💙⚔️#GetaOnce #GetafeBarça pic.twitter.com/ybQaemhPQn— Getafe C.F. (@GetafeCF) April 25, 2026
Alineación confirmada de Barcelona
- Joan García
- Cancelo
- Koundé
- Cubarsí
- Gerard Martin
- Gavi
- Pedri
- Fermín
- Dani Olmo
- Roony
- Lewandowski
BARÇA XI 🔥#GetafeBarça pic.twitter.com/K2qf7LeaNb— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2026
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Acompáñanos en este atractivo partido que podría acercar todavía más al Barça al título.