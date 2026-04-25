¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Raphinha en Getafe vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Barcelona juega este sábado 25 de abril frente a Getafe por el partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Coliseum y comienza a las 08:15hs (CDMX).

Publicidad

El equipo de Hansi Flick está cada vez más cerca del título después de lo que fue el empate de Real Madrid con Betis de este viernes. Sin embargo, el Barcelona quiere seguir ganando aunque tendrá que hacerlo en este caso sin Lamine Yamal y Raphinha.

¿Por qué no juegan Lamine Yamal y Raphinha?

En el caso del español, Lamine Yamal tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ya está confirmado que se perderá los partidos restantes de la temporada con el Barcelona. Se cree que el crack llegará sin problemas al Mundial 2026.

Por su parte, Raphinha sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho a fines de marzo durante la Fecha FIFA con Brasil. El brasileño todavía no se ha entrenado con normalidad con el grupo pero seguramente vuelva antes de que acabe la temporada.

Publicidad

Joao Cancelo, Marc Bernal y Andreas Christensen son los otros tres futbolistas que no estarán en el juego frente a Getafe. El Barcelona es el líder de LaLiga y quiere ganar para seguir estirando la ventaja con el Real Madrid (actualmente es de 8 puntos).

En síntesis