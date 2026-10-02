Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe el sábado 3 de octubre a un San Marino que todavía no sumó un solo punto en esta Liga de Naciones y que llegó a esta fecha con el arco encontrado goleado en sus dos presentaciones.

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Son tres puntos que no cambian el panorama de la zona pero sí importan para la confianza: Bielorrusia necesita reaccionar tras un arranque flojo y San Marino busca evitar otro resultado abultado.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia no pudo ganar en sus primeros dos partidos: empató sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 ante Albania, también lejos de casa. Con apenas un punto, el equipo está en la mitad baja de la tabla general y este partido como local aparece como la oportunidad de sumar de verdad.

San Marino, en cambio, no logró meter un gol en lo que va del torneo. Cayó 3-0 ante Albania y antes había sufrido una goleada de 7-0 frente a Finlandia, ambos como local. Sin puntos y en el último lugar de las 54 selecciones que compiten, el equipo llega a este cruce con la necesidad urgente de mejorar en defensa.

El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero sin matices: se enfrentaron dos veces y Bielorrusia se quedó con las dos, con una diferencia de gol abrumadora de 7 a 0 en total. En el antecedente más reciente, San Marino cayó 2-0 jugando de local, y en el anterior Bielorrusia había golpeado con un contundente 5-0 también como local.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis