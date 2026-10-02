Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia recibe el sábado 3 de octubre a un San Marino que todavía no sumó un solo punto en esta Liga de Naciones y que llegó a esta fecha con el arco encontrado goleado en sus dos presentaciones.
Son tres puntos que no cambian el panorama de la zona pero sí importan para la confianza: Bielorrusia necesita reaccionar tras un arranque flojo y San Marino busca evitar otro resultado abultado.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia no pudo ganar en sus primeros dos partidos: empató sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 ante Albania, también lejos de casa. Con apenas un punto, el equipo está en la mitad baja de la tabla general y este partido como local aparece como la oportunidad de sumar de verdad.
San Marino, en cambio, no logró meter un gol en lo que va del torneo. Cayó 3-0 ante Albania y antes había sufrido una goleada de 7-0 frente a Finlandia, ambos como local. Sin puntos y en el último lugar de las 54 selecciones que compiten, el equipo llega a este cruce con la necesidad urgente de mejorar en defensa.
El historial entre Bielorrusia y San Marino
El historial entre ambos es corto pero sin matices: se enfrentaron dos veces y Bielorrusia se quedó con las dos, con una diferencia de gol abrumadora de 7 a 0 en total. En el antecedente más reciente, San Marino cayó 2-0 jugando de local, y en el anterior Bielorrusia había golpeado con un contundente 5-0 también como local.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.