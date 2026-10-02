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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones
Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones

Bielorrusia recibe el sábado 3 de octubre a un San Marino que todavía no sumó un solo punto en esta Liga de Naciones y que llegó a esta fecha con el arco encontrado goleado en sus dos presentaciones.

Son tres puntos que no cambian el panorama de la zona pero sí importan para la confianza: Bielorrusia necesita reaccionar tras un arranque flojo y San Marino busca evitar otro resultado abultado.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia no pudo ganar en sus primeros dos partidos: empató sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído 2-0 ante Albania, también lejos de casa. Con apenas un punto, el equipo está en la mitad baja de la tabla general y este partido como local aparece como la oportunidad de sumar de verdad.

San Marino, en cambio, no logró meter un gol en lo que va del torneo. Cayó 3-0 ante Albania y antes había sufrido una goleada de 7-0 frente a Finlandia, ambos como local. Sin puntos y en el último lugar de las 54 selecciones que compiten, el equipo llega a este cruce con la necesidad urgente de mejorar en defensa.

El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero sin matices: se enfrentaron dos veces y Bielorrusia se quedó con las dos, con una diferencia de gol abrumadora de 7 a 0 en total. En el antecedente más reciente, San Marino cayó 2-0 jugando de local, y en el anterior Bielorrusia había golpeado con un contundente 5-0 también como local.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
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