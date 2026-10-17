Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. El Liverpool llega golpeado después de la paliza que le metió el City, y no es un buen momento para visitar a un equipo que viene haciendo las cosas bien. Brentford, mientras tanto, se metió entre los mejores cuatro de la Premier League y quiere demostrar que no es casualidad.

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Para el local es una chance de consolidarse arriba de la tabla ante un rival de jerarquía. Para el Liverpool, en cambio, el partido llega en un momento de necesidad: después de la derrota ante el City, no puede permitirse otro tropiezo si quiere acercarse a la punta.

La actualidad de ambos equipos

Brentford atraviesa un gran arranque de temporada. Con 10 puntos en seis fechas está cuarto, un lugar que pocos le pronosticaban antes de empezar el campeonato. Viene de empatar 2-2 como visitante frente al Aston Villa, pero antes había goleado 3-0 de local al Chelsea, un resultado que mostró el nivel que puede tener cuando le sale el funcionamiento.

El Liverpool, en cambio, no termina de agarrar ritmo. Está noveno con 9 unidades y la caída 0-3 ante el City en su propia cancha dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. Antes de ese traspié había ganado de visitante ante el Bournemouth y empatado sin goles de local con el Fulham, una seguidilla irregular que lo obliga a reaccionar cuanto antes.

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El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Liverpool, que ganó 10 de los 20 enfrentamientos frente a 5 de Brentford, con 5 empates y una ventaja también en la cuenta de goles. Sin embargo, los cruces más recientes muestran mucha más paridad: el último terminó 1-1, y en el anterior Brentford se impuso 3-2, señal de que la distancia histórica ya no se refleja tanto en la cancha.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Liverpool vs. Brentford 1-1 Premier League 25/10/2025 Brentford vs. Liverpool 3-2 Premier League 18/01/2025 Brentford vs. Liverpool 0-2 Premier League 25/08/2024 Liverpool vs. Brentford 2-0 Premier League 17/02/2024 Brentford vs. Liverpool 1-4 Premier League 12/11/2023 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 06/05/2023 Liverpool vs. Brentford 1-0 Premier League 02/01/2023 Brentford vs. Liverpool 3-1 Premier League 16/01/2022 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 25/09/2021 Brentford vs. Liverpool 3-3 Premier League

Horario del partido

México: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica

TDMAX, FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 05:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 08:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 10:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis